Gerry Scotti, tutta la verità sulla separazione: “Ecco perché l’ha chiesta…” | Matrimonio finito così

Gerry Scotti si racconta e svela cosa è accaduto nella sua vita privata: il matrimonio e la separazione arrivata quasi inaspettata.

Conduttore tra i più amati di Mediaset, Gerry Scotti è uno dei volti più seguiti dal pubblico da casa che ne apprezza simpatia e dolcezza.

Le sue interviste a cuore aperto sono rare, ma in alcune occasioni lo “zio Gerry” ha voluto rivelare aspetti inediti e molto privati della sua vita.

Solito tacere sulla sfera sentimentale, Scotti si è sbottonato e ha raccontato alcuni dettagli drammatici di una separazione che l’ha particolarmente ferito.

Gerry Scotti, il matrimonio naufragato

Gerry Scotti ha vissuto un lungo matrimonio con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009. Il legame che li ha uniti è stato fortissimo e dalle nozze tra loro è nato nel 1992 l’unico figlio del celebre conduttore Mediaset. Il lavoro e gli impegni che assorbivano costantemente la vita di Gerry, però, hanno provocato una enorme frattura tra lui e la moglie, tanto che quest’ultima si è innamorata di un’altra persona. A raccontare tutti i dettagli di un matrimonio naufragato in malo modo è stato proprio Scotti che, in alcune vecchie interviste, non si è vergognato di mettersi a nudo.

“Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo – aveva raccontato a Vanity Fair – . E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”. Ad oggi, Gerry Scotti è felicemente fidanzato con l’architetto Gabriella Perino, il figlio lo ha reso nonno e la sua vita professionale procede a gonfie vele. Il ricordo di quel divorzio traumatico, tuttavia, fa ancora male al conduttore.

Gerry Scotti: “Di una cosa mi vergogno…”

La separazione tra Gerry Scotti e la ex moglie Patrizia Grosso ha provocato un enorme dolore nel conduttore che, una volta accettata la realtà dei fatti, è stato costretto a compiere un passo molto sofferto: lasciare la casa in cui viveva suo figlio e allontanarsi dalla persona a lui più cara.

“Non mi sarei voluto separare da mio figlio – aveva detto a Verissimo – . Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.