“Cacciata da Pomeriggio 5”: terremoto Myrta Merlino | È durata solo un mese

Terremoto in Mediaset: Myrta Merlino rischia di essere allontanata dalle reti di Cologno Monzese. Pomeriggio 5 verso il declino.

Il cambio di guardia al timone di Pomeriggio 5 ha creato una polemica tra gli spettatori del programma del pomeriggio che per 15 anni è stato affidato a Barbara D’Urso.

Pier Silvio Berlusconi ha optato per una linea editoriale improntata sull’informazione e ha scelto di affidare lo show di Canale 5 a Myrta Merlino.

Ad oggi, però, il programma sembra non voler decollare e i telespettatori, da sempre fedeli alla D’Urso, sono pronti a scommettere che presto ci sarà una “cacciata”.

Myrta Merlino e il declino di Pomeriggio 5

La prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5 ha registrato ascolti molto alti tanto da far credere ai vertici di Cologno Monzese di aver fatto la scelta giusta con Myrta Merlino. Poi, nel corso degli appuntamenti pomeridiani, gli ascolti sono andati a scemare e, ad oggi, si vocifera di una grave crisi per lo storico programma che per ben 15 anni è stato affidato a Barbara D’Urso. Così, mentre quest’ultima ha vissuto per un mese a Londra e, pare, stia per ritornare in Italia per proseguire con i suoi impegni teatrali, la nuova collega al timone di Pomeriggio 5 rischia grosso.

“Myrta Merlino molto probabilmente cacciata da Pomeriggio 5 – si legge in un tweet – .Mentre Barbarella si gode la sua vita da studentessa in Erasmus”. Il post di un utente dei social , però, pare trovi riscontro anche in alcune indiscrezioni lanciate dal sito di informazione Dagospia. Secondo i ben informati, infatti, nei corridoi di Mediaset ci si chiede come chiudere il programma della Merlino dati gli ascolti bassi registrati dal ritorno de La Vita in diretta sulla Rai.

Mediaset in crisi

“Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: “Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino?“. Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari”, si legge sul sito Dagospia.

Da tempo, tuttavia, si vocifera di una serie di malumori dovuti proprio ai bassi ascolti registrati da Pomeriggio 5 dopo la sostituzione di Barbara D’Urso. Se inizialmente si credeva che la scelta di Myrta Merlino fosse la più azzeccata, ora tutti si ricredono: La Vita in diretta con Alberto Matano continua ad essere imbattibile e a registrare ascolti molto, molto alti rispetto alla concorrenza in Mediaset. Per il momento, tuttavia, il posto della Merlino a Canale 5 sembra non essere in pericolo. Staremo a vedere…