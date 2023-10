Striscia la notizia, che fine fanno i cagnolini dopo il programma: dopo mesi di affetto, finiscono così

Ogni anno i cagnolini vengono adottati come mascotte dalla trasmissione: sono tutti cuccioli, ma scopriamo qual è il loro destino dopo.

Sappiamo che ogni anni Striscia La notizia si fa portatrice di un messaggio molto importante in merito agli animali: oltre a ricordare di non abbandonarli prima dell’estate, la trasmissione adotta sempre almeno un cucciolo che diventa un po’ una mascotte del programma.

Ne abbiamo visti tantissimi nel corso del tempo, essendo Striscia un programma davvero longevo, che ogni anno, però, introduce delle novità.

Quest’anno, con alla conduzione ci sono Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, due personalità dello spettacolo davvero di eccezione, ma in una delle scorse edizioni, guidata da Lipari e Friscia, il nome del cane era stato scelto attraverso un sondaggio da casa.

Molti utenti e fan del programma, però, si sono chiesti diverse volte quale fosse la sorte dei cagnolini una volta terminata la trasmissione: scopriamolo.

I cagnolini di Striscia per la loro strada

La stessa redazione di Striscia ha tranquillizzato tutte le persone preoccupate per il destino degli animali, pubblicando una lunga pagina in cui si spiega cosa accade dopo la fine della stagione televisiva.

Non solo, il programma si è premurato di diffondere informazioni anche di quanto avviene durante il programma: dove sta di solito il cagnolino quando non è in studio, ad esempio.

Dove sono finiti una volta cresciuti?

“Per settimane (i cuccioli ndr) hanno fatto parte della nostra famiglia ed è sempre stato difficile vederli andare via, ma abbiamo sempre fatto in modo che fossero in buone mani”, scrive la redazione del programma, “[…]Per tutta la durata del programma il cagnolino è affidato alle cure di un addestratore, che se ne occupa e si preoccupa che arrivi puntuale per la registrazione”.

Sul sito è possibile trovare la residenza attuale di alcuni dei cani più amati, che sono stati presenti in trasmissione. Da Imu a Susi, tutti sono stati adottati, e alcuni dei loro padroni hanno anche rilasciato delle descrizioni della loro indole e carattere. Insomma, i cagnolini sono fortunati a essere ‘adottati’ per un periodo da Striscia, visto che, subito dopo, trovano una nuova casa, una famiglia di adozione permanente, cure e tantissimo amore.