“Grandissima tragedia”: Barbara D’Urso, il messaggio arriva dall’estero | Lacrime a non finire

Barbara D’Urso è all’estero ma il suo cuore soffre: il post addolorato della ex conduttrice Mediaset che piange per la tragedia.

La nuova linea editoriale di Mediaset ha portato all’uscita di Barbara D’Urso dalle reti di Cologno Monzese dopo anni al servizio dell’azienda.

Di tutta risposta, la conduttrice ha fatto le valigie e si è trasferita per un mese a Londra, dove ha deciso di approfondire la conoscenza della lingua.

Lontana fisicamente dall’Italia, Barbara D’Urso continua ad essere in contatto con il suo Paese di origine e dopo la recente tragedia non ha esitato ad esprimere tutto il suo dolore.

Barbara D’Urso, il dolore sui social

Barbara D’Urso ha deciso di partire per l’Inghilterra un mese fa, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Fatte le valigie, ha indossato per un mese i panni di studentessa approfondendo così la conoscenza della lingua inglese. Ogni giorno, quindi, la conduttrice ha raccontato sui social le novità di questa nuova vita, coinvolgendo tutti coloro che la seguono e che rimpiangono la sua assenza su Canale 5. Ma le notizie giunte alla D’Urso nelle ultime ore l’hanno spinta ad eclissarsi dal mondo del web per riflettere e piangere in silenzio.

“Oggi purtroppo non è un buongiorno – ha scritto Barbara in un post su X del 4 ottobre – .Le notizie che mi arrivano dall’Italia sono devastanti. La paura degli amici napoletani e la grandissima tragedia di Mestre. Un abbraccio ai parenti delle vittime”. La D’Urso, dunque, ha deciso di evitare di condividere momenti di leggerezza sui social in rispetto delle persone morte a causa del pullman precipitato dal cavalcavia a Mestre, e della paura dei suoi compaesani napoletani, colpiti da un terremoto di magnitudo 4.

La nuova vita di Barbara D’Urso

Le parole di Barbara D’Urso dimostrano come la conduttrice, nonostante la lontananza dal suo Paese di origine, riservi ancora un occhio particolare a tutto ciò che lo riguarda. Tanti, tuttavia, sono in attesa del suo ritorno in Italia, che dovrebbe avvenire in concomitanza con l’inizio degli impegni a teatro.

Intanto, voci di corridoio, raccontano che la D’Urso potrebbe sbarcare su Netflix. Italia Oggi, infatti, ha spifferato che Barbara abbia deciso di perfezionare l’inglese perché dall’inizio del prossimo anno (periodo in cui sarà libera dal contratto con Mediaset) sarà impegnata sul set di una serie tv in lingua inglese, un thriller a sfondo sociale che sarà distribuito sulla piattaforma.