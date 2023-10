Grande Fratello, la serata finisce tra le lacrime | Crollo improvviso e poi soltanto dolore

Un comportamento che potrebbe quasi passare per bullismo: l’incredibile vicenda che ha sconvolto il concorrente è sulla bocca di tutti.

Il mix di VIP e persone comuni di questa edizione del “Grande Fratello”, in questi giorni in onda su Canale 5, sta regalando delle vere e proprie perle.

Sono però in molti anche gli episodi un po’ più tristi, che hanno fatto storcere il naso agli spettatori che ritengono alcuni atteggiamenti un po’ esagerati.

Un caso in particolare ha diviso nettamente l’opinione pubblica, mettendo in cattiva luce una concorrente che ha fatto delle dichiarazioni pesanti su un coinquilino della casa.

La situazione è poi degenerata ulteriormente, fino ad arrivare alle lacrime: ma cos’è accaduto di preciso?

Una cotta non corrisposta, lui nega, lei insiste

A trovarsi al centro di questa polemica è il concorrente Giuseppe Garibaldi. Giuseppe, che nella vita fa il bidello e ha trent’anni, oltre che per l’omonimia con il personaggio storico si è fatto notare per una presunta attrazione nei confronti di un’altra concorrente: Samira Lui, modella venticinquenne ed ex concorrente di “Miss Italia”.

Confrontato sulla questione dalla stessa Samira, che lo ha accusato di sentirsi a disagio per le sue dichiarazioni, forse perché non ricambia, forse anche a causa del suo essere fidanzata, Giuseppe ha negato tutto, sottolineando di star scherzando e che tutti, all’interno della casa, ne siano consapevoli. Ma Samira non ha lasciato perdere la questione e anzi, ha deciso di metterlo alle strette.

Una serata finita in lacrime

E così, durante una festa a tema anni ’70 organizzata all’interno della casa, lo scorso sabato, Samira Lui e Anita Olivieri si sono prese gioco di Giuseppe sparlando di lui assieme ai concorrenti Vittorio, Lorenzo e Ciro. Le frasi volate tra i cinque sono agghiaccianti: “Non la segue perché non lo fa entrare, sennò andrebbe pure in bagno con lei“, dice Anita.

Peccato che Giuseppe si fosse isolato dai festeggiamenti non a causa del due di picche di Samira, ma in quanto divorato dalle preoccupazioni per sua madre, che si è di recente sottoposta ad un’operazione. Nel momento in cui si è reso conto di essere la mira delle prese in giro dei suoi coinquilini, Giuseppe si è confidato con la coinquilina Rosy Chin, esplodendo in un pianto liberatorio. Può darsi che l’avventura all’interno del GF si stia rivelando troppo stressante per il ragazzo.