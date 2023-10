“Ha una malattia genetica”: Rai nel caos più totale | Il più criticato ha vuotato il sacco

L’intervento arriva da un personaggio alquanto controverso, che non si risparmia per nessuno; ma la verità intristisce tutti gli spettatori.

Psicosi transitoria acuta: nel corso di ventiquattr’ore dalla dichiarazione pubblica, la ricerca della definizione di questa malattia ha ricevuto un’enorme impennata nelle statistiche di Google.

Si tratta di un disturbo poco conosciuto, che porta il soggetto a forti sbalzi d’umore, episodi di delirio, allucinazioni e disturbi del sonno: un vero e proprio incubo.

Perlopiù, può essere genetico: è il caso del soggetto coinvolto. A parlarne non è una persona qualsiasi, ma un VIP che gode di una pessima fama.

Di fronte alle sue parole, però, si sono commossi anche gli spettatori più agguerriti; e persino la conduttrice più “bestiale” di tutte.

Il suo grande ritorno nel programma più atteso

È da poco tornato in onda uno dei programmi più attesi e discussi del palinsesto Rai: “Belve”, con la conduzione irriverente e pungente di Francesca Fagnani, sempre pronta a rivolgere ai propri ospiti le domande più scomode, che nessun altro oserebbe fare.

Anche quest’anno, Francesca Fagnani è pronta a mettere tutti alle corde: a cominciare da Fabrizio Corona, ospite della prima puntata andata in onda il 26 Settembre assieme a Stefano De Martino e Arisa. Al celebre imprenditore ed ex paparazzo Francesca ha rivolto domande direttissime invitandolo a parlare dei numerosi scandali della sua carriera. “Non c’è una volta che è andato a dormire un po’ peggio?”, chiede Francesca, accennando ai famosi ricatti da parte di Corona ai soggetti delle sue foto scandalistiche; “Mai“, risponde lui. Ma poi la conversazione verte sul personale, e Fabrizio parla pubblicamente della malattia che sta affrontando.

La verità su Carlos e il rapporto con Nina Moric

A soffrie della già citata psicosi transitoria acuta è Carlos Corona, figlio ventunenne di Fabrizio e della modella Nina Moric, che Fabrizio ha definito come una persona assente dalla vita del figlio bisognoso di cure e attenzioni: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo nei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Lei non ci sarà più per lui“.

Parole durissime, che hanno spinto Francesca Fagnani a chiedere a Fabrizio in che modo, invece, lui conforti il figlio: “Ci sono come presenza, so che non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo; ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste“.