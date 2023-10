Terra Amara, orrendo tradimento e finale amarissimo | L’assurdo epilogo sconvolge il pubblico

Un risvolto impensabile porta alla chiusura: com’è potuto accadere? Tutte le novità della serie turca che sta facendo impazzire gli italiani.

Un tempo fu l’epoca di “Beautiful”, poi delle soap opere a stampo italiano come “Vivere” e “Centovetrine”; poi ancora quelle tedesche, come “Tempesta D’Amore”, o spagnole, come “Il Segreto”.

Negli ultimi anni, però, il pubblico italiano si è affacciato su una nuovissima frontiera: quello delle serie TV turche. Titoli come “Daydreamer – Le ali del sogno” e “La ragazza e l’ufficiale” godono di un’enorme popolarità.

Di tutte le soap turche, “Terra Amara” è decisamente una delle più amate ed apprezzate. Complice l’ambientazione intrigante e la complessità degli intrecci, la trama della serie in onda su Canale 5 ha di recente subito una svolta impensabile anche per gli appassionati.

Si tratta del finale che nessuno avrebbe potuto prevedere: l’arrivo di un personaggio corrisponde alla chiusura definitiva di una storia che finisce nella maniera più tragica…

Il colpo di scena fa deragliare ogni cosa: è finita così…

Per capire bene l’importanza di questo plot twist, bisogna fare un passo indietro. Di cosa parla “Terra Amara”? La soap, ambientata ad Istanbul negli anni ’70, narra le vicende dei giovani innamorati Zulheya e Yilmaz, che a seguito di un incidente si trovano a fuggire da Istanbul e vengono assunti nella tenuta di Hunkar Yaman e il figlio Demir, fingendosi fratelli.

In pochissimo tempo i due vengono separati, e la bella e dolce Zulheya si troverà a fare i conti con l’insistenza di Demir, intenzionato a sposarla a qualsiasi costo. La storia tra i due non è delle più semplici, date le circostanze violente in cui sboccia, ma proprio quando Zulheya sembra sul punto di dimenticare Yilmaz per innamorarsi del marito ecco arrivare una fine imprevista, raccontata dalle anticipazioni di Mediaset…

In tre si sta un po’ stretti: l’arrivo di Umit

A far vacillare la coppia è l’arrivo di Umit, una donna che nei prossimi episodi si avvicinerà molto a Demir, portandolo a perdere la testa fino al tradimento. Peccato che dietro le intenzioni di Umit ci sia Fikret, il fratellastro di Demir, che ha architettato il tutto.

La storia tra Umit e Demir potrebbe portare a una rottura tra Demir e Zulheya, mettendo la parola fine alla loro storia per sempre. Ma il piano di Fikret potrebbe anche crollare, dal momento in cui Umit si innamorerà realmente di Demir anziché limitarsi a usarlo per i propri scopi: per sapere come andrà a finire non ci rimane che sintonizzarci.