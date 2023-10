La danza da sempre nel suo cuore, oggi è un gigante della materia | Chi la riconosce da bambina?

È sempre stata appassionata di danza sin da bambina e, oggi, è una vera esperta in materia: chi la riconosce nella foto di tanti anni fa?

Il ballo è sempre stato nel suo cuore e la passione per questa disciplina l’ha portata ad esibirsi sui grandi palcoscenici sin da piccola.

Nella foto in evidenza era ancora una bambina ma, oggi, è considerata una delle grandi professioniste del settore.

Amatissima, ma non da tutti, ha conservato lo stesso sguardo caparbio e perseverante che l’ha portata a diventare una icona della danza classica. Di chi stiamo parlando?

Chi è la bambina in foto

La bambina in foto era poco più che adolescente ma aveva già le idee chiare: voleva a tutti i costi diventare ballerina. Originaria di Milano, classe 1966, ha iniziato a studiare danza con i grandi maestri del classico fino a perfezionarsi all’Opera di stato di Budapest. Figlia d’arte, perché suo padre è il fratello del famosissimo Adriano Celentano, la bambina in foto è proprio…Alessandra Celentano! La temutissima maestra di classico che oggi rappresenta uno dei capi saldi del talent show di Canale 5 targato Maria De Filippi.

Il suo percorso nel mondo della danza è stato costellato da momenti di grande successo: grazie ad una borsa di studi ha frequentato il corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia e negli anni Ottanta è entrata a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, ottenendo ruoli di prima ballerina per alcuni dei più grandi coreografi. Ha ballato, inoltre, al fianco di mostri della danza come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin o Vladimir Derevianko.

La carriera di Alessandra Celentano

Considerata una delle ballerine di danza classico più talentuose, nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela, ha lavorato sotto la direzione di Amodio e Gheorghe Iancu ed è stata tra le protagoniste de Lo schiaccianoci, Carmen e Riccardo III.

Ha danzato nei principali teatri italiani a stretto contatto con grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Luciana Savignano e dal 2003 è una delle presenza fisse del cast dei docenti di Amici di Maria De Filippi, dove insegna danza classica distinguendosi per severità estrema nei confronti dei concorrenti del talent show. Considerata una vera e propria icona del ballo, la Celentano è per tutti una evergreen del programma.