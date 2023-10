Christian De Sica si è arreso: il triste annuncio di questi minuti | Non si poteva fare nient’altro

Un brutto incidente lo ha costretto a rivedere tutto: la notizia sui social per i fan, tra rabbia e sconforto arriva l’unanime sostegno.

Christian De Sica messo alle strette: la scelta di sfogarsi coi fan, raccontando in che genere di situazione disperata si sia trovato, ha generato un enorme sostegno da parte dei suoi follower.

Ma cosa è accaduto di preciso all’amatissimo attore romano? Nonostante abbia ormai ben settantadue anni, De Sica continua ad essere attivissimo nell’ambito del cinema.

La sua ultima fatica sul grande schermo risale al 2022, con “Natale a tutti i costi”, dove interpretava un uomo che si ritrova a fingersi milionario per tenere vicini i figli decisi a trasferirsi; in TV, invece, lo abbiamo visto proprio quest’anno nel “Vita da Carlo” dell’amico (e cognato) di sempre Carlo Verdone, dove, come molti altri attori, Christian interpreta se stesso.

Proprio questi impegni lavorativi lo tengono impegnato in tutto il paese, e anche fuori dall’Italia. Ma l’incidente che ha subito lo ha costretto a rivedere ogni piano…

Un incidente imprevedibile, finito in tragedia

E proprio per lavoro Christian De Sica si è ritrovato, partendo dalla sua amata Roma, ad imbarcarsi su un volo che avrebbe dovuto portarlo a Barcellona. Il problema, però, è sorto dal momento in cui l’aereo ha fatto scalo a Minorca: qui, De Sica ha scoperto che l’aereo era atterrato con un ritardo di ben due ore.

Per questo motivo, a De Sica è stato impossibile prendere la coincidenza che l’avrebbe condotto nella famosa città spagnola. Un incidente che, nonostante la sua natura mite, lo ha portato a sfogarsi su Instagram…

Insulti senza mezzi termini: volano parole pesantissime, mentre l’aereo rimane a terra

“Persi tutti i bagagli coi vestiti di scena”, ha informato Christian tramite una storia Instagram. “Domani non potrò lavorare, non viaggiate con questa m***a“: il suo sfogo è durissimo, una vera e propria denuncia nei confronti della mancanza che la compagnia aerea low cost gli ha osservato, e che gli ha fatto perdere l’incontro di lavoro.

Nonostante il supporto dei fan, che sono subito insorti nel raccontare le proprie esperienze personali negative con la stessa compagnia, da parte dell’ufficio stampa della stessa non sono arrivate comunicazioni di scuse, formali o informali. Il tragitto tra Roma e Barcellona, per quanto minimale, per l’attore romano si è dimostrato un vero e proprio incubo.