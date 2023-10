Barbara D’Urso, tanta fantasia ma niente di concreto | Il futuro si sgretola così

Qual è il futuro di Barbara D’Urso dopo l’uscita da Mediaset? Per il momento ci sono solo indiscrezioni, ma nulla di concreto.

Barbara D’Urso resta legata a Mediaset fino a dicembre 2023 con un contratto in esclusiva. Prima di quel momento, il suo lavoro resta fermo.

Dopo l’uscita da Pomeriggio Cinque, ora affidato alla conduzione di Myrta Merlino, la D’Urso è rimasta senza lavoro e ha deciso di volare a Londra per perfezionare l’inglese.

Sul suo futuro televisivo, al momento, ci sono tantissime indiscrezioni ma nessuna sembra corrispondere alla realtà dei fatti.

Barbara D’Urso, il futuro è incerto

Barbara D’Urso ha compiuto una scelta forte quando, dopo la “cacciata” da Mediaset, ha deciso di abbandonare momentaneamente l’Italia per trasferirsi a Londra e perfezionare l’inglese. Per un mese, quindi, si è calata nei panni di studentessa e ha deciso di vivere una nuova vita, meno impegnata rispetto a quella precedente che la vedeva cinque giorni su sette negli studi televisivi di Cologno Monzese per le dirette con Pomeriggio Cinque. Dopo un mese a Londra, quindi, Barbara ha nuovamente fatto le valigie ed è volata a Parigi, mentre la prossima meta da raggiungere potrebbe essere proprio l’Italia.

Le “vacanze” della D’Urso dipendono anche dal fatto che la conduttrice, in concreto, ha solo un impegno di lavoro a teatro fissato per gli inizi del prossimo mese. Prima di allora, per lei, non c’è niente di programmato. E per il futuro? Secondo recenti indiscrezioni, Barbara D’Urso potrebbe approdare su Netflix con una serie in inglese, un thriller a sfondo social, ma a mettere a tacere questa notizia ci ha pensato Giuseppe Candela di Dagospia, che ha parlato di una vera e propria fake news.

Barbara D’Urso senza un lavoro

Se anche l’ipotesi Netflix sfuma, il futuro lavorativo di Barbara D’Urso sembra essere davvero incerto. Al momento, il contratto in esclusiva con Mediaset le impedisce di prendere accordi con altre emittenti televisive, ma non è detto che da gennaio la situazione lavorativa della conduttrice campana non possa cambiare. Come sottolineato da lei stessa, infatti, a ricercarla al momento della notizia della sua uscita da Pomeriggio Cinque erano in tanti, dovremo aspettare per capire quale sarà la proposta migliore per lei.

Al momento, dunque, Barbara D’Urso si gode un periodo di meritato relax dopo anni di lavoro continuo ed instancabile presso l’azienda Mediaset. Il futuro resta tutto da scrivere ma, com’è noto, lei non è una che rimane con le mani in mano.