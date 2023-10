Affari tuoi, svelata l’identità dell’infido dottore: i telespettatori non riescono a crederci | È proprio lui

Un mistero durato vent’anni trova finalmente la propria risposta: il personaggio più iconico del programma ora ha un nome e un volto.

Ci sono programmi televisivi che entrano di diritto a far parte della storia italiana, e con essi i personaggi che popolano i loro set, dai conduttori ai partecipanti.

Chiunque ricorda la conduzione di Mike Bongiorno, e chiunque ricorda la partecipazione dell’Uomo Gatto a “Sarabanda”: ma ci sono personaggi che per interi decenni sono rimasti nell’ombra del mistero.

È questo il caso di “Affari Tuoi”, uno dei quiz più longevi di Rai, nonché uno dei più popolari: va in onda dal 2003 e ha visto alla conduzione nomi del calibro di Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e Amadeus.

Ma c’è un personaggio della “storia” di “Affari Tuoi” la cui identità non è mai stata rivelata finora. Si tratta di una voce tentatrice al telefono, che spinge i partecipanti a rinunciare a possibili vincite per avviarsi su una strada meno remunerativa, ma più sicura: il Dottore.

La storia del “Dottore”, l’enigmatico tentatore del programma

Il Dottore non è sempre stato chiamato in questo modo: inizialmente il suo appellativo era molto meno educato, notoriamente “infame” o “zozzo”. Solo nelle stagioni successive il Dottore ricevette questo nome. Il suo ruolo, come abbiamo già spiegato, è quello di tentare i concorrenti affinché rinuncino a una potenziale vincita, ma anche ad una possibile perdita che li lascerebbe con un nulla di fatto.

Negli anni sono moltissime le teorie che si sono succedute sull’identità della voce al telefono, ma nessuno ne ha mai parlato. Almeno fino a Carlo Conti…

Tutta la verità: chi è il Dottore e perché rimane anonimo

Conti ha condotto il programma per un solo episodio, andato in onda il 1 Aprile 2015 come pesce d’Aprile; si è però occupato anche della conduzione dello spin-off “Affari Tuoi – Viva gli sposi”, quindi è logico pensare che possieda delle conoscenze sul dietro le quinte del quiz show.

Ebbene, stando a quanto dichiarato da Conti dietro la voce del Dottore si nasconde Pasquale Romano, autore stesso del programma. Con lui una serie di notai e dirigenti che conoscono i contenuti dei pacchetti e sanno quando intervenire per dare quel tocco d’ansia al percorso dei partecipanti. Tuttavia Romano è stato sostituito da Max Novaresi, nuovo autore del programma, che ha assunto anche le vesti del Dottore.