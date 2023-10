Maria Corleone, tutta la verità sull’addio | Che fine farà l’amatissima serie Mediaset

L’esclusiva dichiarazione arrivata in queste ultime ore: con il finale ora è tutto nelle sue mani. Ecco le speranze dei creatori della serie.

La stagione autunnale televisiva è stata ricca di colpi di scena, migrazioni di conduttori e novità; anche dal punto di vista delle serie abbiamo visto l’arrivo di nuove appassionanti avventure.

È questo il caso di “Maria Corleone”, la serie di Canale 5 che, dopo quattro puntate, termina la propria corsa a poco meno di un mese dall’episodio di esordio, andato in onda il 13 Settembre.

Quale sarà il futuro di Maria Corleone, l’omonima protagonista della serie TV drammatico-sentimentale? Gli ascolti parlano chiaro, ma affinché venga presa una decisione dovremo aspettare i vertici di Mediaset.

Proprio così: stando a quanto dichiarato da Pietro Valsecchi, ideatore della serie, nemmeno gli ascolti potrebbero garantire un seguito alla storia di Maria.

Una storia innovativa svecchia una narrazione familiare

Sono bastate quattro puntate perché gli appassionati di crime e storie italiane si innamorassero di Maria Corleone, la protagonista interpretata da Rosa Diletta Rossi. Il personaggio di Maria si muove in acque già navigate, quelle della criminalità mafiosa, ma la sua storia presenta dei guizzi creativi mai visti prima.

Maria, infatti, è scappata dalla criminalità della sua famiglia a Palermo per entrare nel mondo della moda a Milano. Si ritroverà invischiata in vicende più grandi di lei quando, tornata in Sicilia per l’anniversario di matrimonio dei genitori, verrà coinvolta in un attentato di stampo mafioso dove suo fratello perderà la vita. E questo nonostante sia emotivamente coinvolta da un procuratore, Luca…

Le dichiarazioni dell’ideatore della serie: la decisione spetta a Berlusconi

La serie, racconta l’ideatore Pietro Valsecchi, ha centrato l’obiettivo: un ottimo share, che si è aggirato attorno al 17-18% per tutta la messa in onda e ha raggiunto il 25% nella fascia di pubblico a cui è dedicata, tra i 15 e i 34 anni. La storia di Maria però non è conclusa, e gli sceneggiatori hanno pronta la seconda stagione, ma per partire con le riprese è necessario che arrivi il via dall’alto.

A questo proposito, Valsecchi ha dichiarato di riporre molta fiducia nel giudizio di Piersilvio Berlusconi: “È una persona che si appassiona alle belle storie, spero ci permetta di dare il via alla seconda stagione, perché se lo merita. Sto già pensando anche alla terza serie. Sono convinto che la seconda stagione partirebbe dal 18% di share. Sarebbe un peccato non farla“.