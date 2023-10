Maria De Filippi, questa non se l’aspettava nessuno | Percorso finito e addio al programma

Un addio giudicato da tutti inaspettato: che cosa è accaduto durante il programma, e perché non avremo più modo di vederlo sui nostri schermi.

A lasciare per sempre gli schermi di Canale 5 è un’icona entrata a far parte della storia di “Uomini e Donne”, il programma condotto da Maria De Filippi: il cavaliere del trono over Elio Servo. Servo, nato a Napoli nel 1958, è entrato a far parte della trasmissione nell’Aprile di quest’anno, in cerca, come tutti i concorrenti, del vero amore. In particolare, Elio si era avvicinato a Gemma Galgani e Paola Ruocco.

Tuttavia negli scorsi giorni Elio ha sconvolto il web con un post in cui annunciava di aver deciso di non proseguire la propria avventura all’interno del programma: “Un caro saluto, vado via. Lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova“, ha scritto in un post di Instagram, sconvolgendo tutti. La decisione è parsa decisamente troppo improvvisa, tanto da aver generato una serie di speculazioni su quella che potrebbe essere la reale ragione dietro alla decisione del divorziato imprenditore: che c’entri lei?

La colpa è proprio della fedelissima del programma

Ebbene sì: dietro all’addio di Elio Servo potrebbe esserci lo zampino di Tina Cipollari. La più grande icona partorita dalla trasmissione, si sa, non ha un carattere semplice, e si è scontrata molto spesso con i vari personaggi che si sono susseguiti all’interno del programma; ma con Elio l’antipatia è stata evidente fin dal primo minuto.

Le litigate tra i due hanno infiammato multissime puntate; in una delle ultime trasmesse, Elio ha incolpato l’opinionista di avergli rovinato l’esperienza a causa delle numerose offese che la donna gli ha rivolto. E potrebbe persino aver ragione: una cara amica gli avrebbe scritto privatamente per informarlo che avvicinarsi a lui equivarrebbe ad “entrare nel tritacarne Tina“, definendo la decisione “un suicidio”. Rimane da capire se Elio si sbilancerà mai parlando apertamente della questione.