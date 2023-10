Francesca Fagnani, crollo improvviso per la conduttrice | L’incantesimo si è spezzato

Brutto colpo per Francesca Fagnani: l’idillio della conduttrice Rai pare si sia spezzato. Ora arrivano solo brutte notizie.

Il nome di Francesca Fagnani è diventato molto popolare nel corso delle ultime stagioni televisive, quando la Rai ha deciso di lasciare spazio a Belve, seppur in seconda serata.

Poi, Amadeus ha puntato sulla giornalista come co-conduttrice di una delle serate di Sanremo 2023, mentre il gradimento del pubblico nei suoi confronti cresceva sempre di più.

La Rai, quindi, ha deciso di concedere alla Fagnani la prima serata del martedì con Belve, ma le notizie delle ultime ore hanno spento il sorriso della giornalista.

Francesca Fagnani verso il declino

L’appuntamento con Belve dello scorso martedì 3 ottobre seguiva quello della settimana precedente durante la quale Francesca Fagnani aveva catalizzato l’attenzione del pubblico grazie all’intervista a Stefano De Martino. Per il secondo appuntamento, dunque, ci si aspettava che la giornalista alzasse il tiro, invece è accaduto l’impensabile: i telespettatori da casa hanno preferito sintonizzarsi sulle reti avversarie piuttosto che ascoltare le interviste a Emanuele Filiberto di Savoia, Patty Pravo e Raoul Bova. Così, Francesca Fagnani, all’indomani della messa in onda della seconda puntata di Belve, è stata costretta a confrontarsi con un incredibile crollo.

Secondo i dati dello share riportati da Gossipetv, Belve è stato surclassato, in termini di ascolti, dai competitor di Mediaset e dalla stessa programmazione di Rai 1. Canale 5 ha raggiunto il 21,8 per cento di share grazie all’incontro di Champions League Inter-Benfica mentre Rai 1 ha totalizzato il 12 per cento con Morgane – Detective geniale. Al terzo posto Le Iene, che ha debuttato con Veronica Gentili registrando l’8,5 per cento di share, e solo al quarto posto c’è Belve, con il 6,3 per cento di share.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

Il pubblico protesta contro Francesca Fagnani

A distogliere l’interesse del pubblico da Belve sarebbe stata la scelta degli ospiti della seconda puntata. Come si legge su Instagram, infatti, Francesca Fagnani è stata duramente criticata da alcuni utenti per la noiosità di alcune interviste, una fra tutte quella a Raoul Bova. “E con Raoul Bova è stata registrata l’intervista più noiosa di Belve!”, “La Fagnani ha avuto una pazienza incredibile con Bova. Veramente un’ intervista imbarazzante e noiosa”, si legge tra i commenti al post.

Molti, dunque, hanno criticato l’attore per l’intervista concessa, ritenuta tutt’altro che sincera e a tratti impostata. Pur riconoscendo la bravura di Francesca Fagnani nel suo lavoro, quindi, molti telespettatori hanno preferito cambiare canale.