Paolo Bonolis, dopo la crisi spunta il ritorno: “Siamo tanto felici…” | Loro due di nuovo insieme

Dopo la crisi c’è stato un ritorno, loro due sono di nuovo insieme. Paolo Bonolis racconta quello che è successo…

È attesissimo per questa stagione televisiva il ritorno di Paolo Bonolis e Luca Laurenti al timone di Ciao Darwin. Questa trasmissione per qualche anno non è stata presenta nel palinsesto televisivo Mediaset e adesso sta per tornare con tanto vigore per la sua nona edizione.

Non è l’unica trasmissione in programmazione per il grande conduttore che a partire da gennaio tornerà con la sua trasmissione Avanti un altro, tenendo compagnia ai telespettatori fino a marzo o aprile (a seconda di come andranno le cose).

Questo quiz-show va avanti da un po’ ma resta comunque molto amato dai telespettatori. Tuttavia, non solo i programmi ma c’è un’altra notizia che genera felicità al conduttore.

Infatti, da qualche giorno, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto una rivelazione che ha fatto gioire tutti quanti. Dopo la crisi, spunta il ritorno. Ecco di cosa si tratta.

Ritorno dopo la crisi: la notizia che rende felici tutti

Per il prossimo anno sembra che la Bonas di Avanti un Altro non sarà più Sophie Codegoni ma qualcun’altra. Non è una persona sconosciuta alla tramissioe, in quanto si tratta di un atteso ritorno. A rivelarlo è stata Deianira Marzano che scritto sui suoi canali social: “Notizia boom, Paola Caruso torna come Bonas, siamo tanto felici per lei, se lo merita dopo quello che sta passando”. La showgirl è stata la prima Bonas della trasmissione e ha ricoperto quel ruolo dal 2011 al 2016. Proprio grazie a questo è diventata popolare presso il grande pubblico.

Tuttavia, successivamente venne scelta per entrare nel cast de La Pupa e il Secchione, dal quale venne squalificata da Barbara D’Urso per un comportamento alquanto aggressivo ai danni di Mila Suarez. Per un po’ di tempo è sparita dai radar per dedicarsi al figlio che ha vissuto un vero e proprio dramma. Adesso è pronta a tornare dopo la crisi, ricongiungendosi al conduttore.

Il periodo complicato vissuto da Paola Caruso

Purtroppo negli ultimi tempi, Paola Caruso ha vissuto un momento davvero drammatico nella sua vita, poiché la vita di suo figlio Michele è stata segnata dalla malattia. Infatti, mentre si trovavano in vacanza a Sharm el-Sheikh, un medico ha fatto un errore medico nella diagnosi e cura.

Infatti, gli ha somministrato un medicinale tossica vietata in Italia, poiché il piccolo aveva la febbre. Tuttavia, questo ha portato tantissimi problemi al piccolo, tra cui dei danni al nervo sciatico che gli hanno compromesso le facoltà motorie.