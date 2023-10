“Difficoltà a riconoscerla”: Daniela Poggi, l’orrendo male entrato nella sua vita | Un lago di lacrime

Un terribile evento si è abbattuto sulla vita della splendida attrice Daniela Poggi: il dolore è fortissimo.

Daniela Poggi: l’attrice che per anni è stata la regina dell’intrattenimento cinematografico e non solo, molto apprezzata dal pubblico italiano.

Poggi debuttò nel 1978 in teatro, e iniziò a portare avanti le sue interpretazioni tra cinema, teatro e piccolo schermo. Ebbe esperienze anche di conduzione, e fu nel corpo di ballo che si esibì al Festival di Sanremo.

La sua storia con Walter Chiari, ormai finita da molti anni, era stata al centro di una bufera mediatica, al tempo.

Ultimamente la spensieratezza di Poggi è stata duramente intaccata da un evento che ha totalmente sconvolto la sua quotidianità, e non solo.

Il racconto di Poggi

Un evento che ha segnato al vita di Poggi è stato un problema di salute molto grave, che ha totalmente cambiato la percezione della vita dell’attrice, influenzando nel profondo la sua quotidianità e la sua identità.

Poggi si è molto aperta con il suo pubblico, raccontando la malattia della madre Lydia, l’Alzheimer: “La malattia aveva cancellato la mia identità: mia madre non mi riconosceva più, non ero nessuno, restavo un’orfana”, aveva detto Daniela, “Mi rendevo conto che lei non sapeva chi io fossi, io però lo sapevo anche se avevo difficoltà a riconoscerla”.

L’Alzheimer attraverso lo sguardo di una figlia

“Mi ha insegnato ad andare oltre quello che una persona rappresenta”, aveva dichiarato Poggi in merito alla malattia, “rivolta invece a quello che ti può dare. Io ho conosciuto ancora di più mia mamma attraverso quello che ho vissuto, ho ritrovato me stessa”, ha spiegato, illustrando il cammino spirituale o introspettivo che ha condotto durante la sua vita e di cui ora raccoglie i benefici e la consapevolezza.

“Il dono che mi ha dato mia madre è straordinario”, ha raccontato la famosa attrice, ” io credo che nessuna madre riesca oggi ad inculcare ai propri figli l’amore per un padre che è stato però assente. Lei me l’ha fatto amare spropositatamente”. Anche il profilo che ha pubblicato la foto di Daniela e le sue dichiarazioni spiega, in merito all’attrice, che “ha raccontato la malattia della madre Lydia,affetta dall’Alzheimer, nel racconto “Il mondo di Rosa” e nel libro “Ricordami!””.