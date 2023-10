Marco Liorni, purtroppo è tutto vero: ‘Crollo totale’ | Forte preoccupazione in Rai

Crollo totale per il conduttore televisivo Marco Liorni. Purtroppo è tutto vero e si diffonde grandissima preoccupazione tra i vertici Rai

Ultimamente c’è stato un volto dell’intrattenimento televisivo che ha iniziato a farsi strada tra gli altri nomi più noti, riuscendo a emergere e farsi notare. Stiamo parlando di Marco Liorni.

Infatti, negli ultimi anni, un passo alla volta, il conduttore si è fatto sempre più spazio in RAI, uscendo dal ruolo di mero giornalista per vestire quelli di presentatore televisivo.

Talmente è cresciuto quest’anno l’apprezzamento per il conduttore che alla fine gli è stato affidato uno dei quiz game più amati dell’intero palinsesto della rete pubblica, stiamo parlando di Reazione a catena.

Eppure, nell’ultima settimana una situazione incredibile ha colpito la vita di Marco Liorni, mettendolo un po’ in discussione. La cosa preoccupa un po’ i vertici Rai. Il crollo è stato significativo per il conduttore.

Marco Liorni preoccupa la Rai: forte crollo

Come riportato dal giornale online Gossip e Tv, Marco Liorni ha subito una dura sconfitta con il suo Reazione a catena su Rai 1 contro Tu si que Vales su Canale 5. Va sottolineato che il programma di intrattenimento Mediaset è veramente molto popolare e in molti si aspettavano una sconfitta.

Eppure il confronto è stato comunque una bella batosta per il conduttore che ha dovuto accettare una sconfitta schiacciante. Il pubblico italiano ha preferito il talent show al quiz game. Vediamo meglio i dati di questa debacle.

Guerra di ascolti vinta da Canale 5: sconfitta per Liorni

Lo scorso sabato 7 ottobre 2023, come riporta Gossip e Tv, Reazione a catena su Rai Uno, condotto da Marco Liorni è stato visto da 2.008.000 spettatori, raggiungendo una media di share del 19,3%. Nonostante la sua solida fanbase di telespettatori, il programma non è riuscito a piazzarsi in prima posizione questa volta. Infatti, il suo concorrente su Canale 5, Tu si que Vales ha riscosso un notevole successo, arrivando a 3.713.000 spettatori, con una quota di share del 24,4%. Il programma è particolarmente amato dal pubblico perché permette di vedere le performance artistiche più ampie, oltre a regalare sempre anche dei siparietti molto divertenti.

È importante sottolineare che il confronto televisivo non danneggia in nessun modo la figura di Marco Liorni, anzi. Nonostante tutto il conduttore è riuscito a difendersi bene. Reazione a catena è stato uno dei programmi più seguiti e guardati di questa estate. Semplicemente spesso il gusto del pubblico è mutevole e adesso vuole un altro tipo di intrattenimento.