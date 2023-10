Alessandro Basciano ricoverato, condizioni drammatiche | Non resta che pregare

Alessandro Basciano finisce in ospedale: la situazione dell’ex di Uomini e Donne e del Gf Vip preoccupa i fan. Grande apprensione per lui.

La situazione di Alessandro Basciano è molto critica, soprattutto dopo l’ultimo gossip che lo ha visto coinvolto in un momento molto particolare della sua vita privata.

Ufficializzata la rottura con Sophie Codegoni, che sui social ha spiegato di aver preso una decisione drastica dopo aver scoperto “cose gravi” sul padre di sua figlia, Alessandro ha inizialmente preferito tacere.

Subissato da critiche, però, Basciano ha rotto il silenzio ma l’immagine mostrata ai fan ha fatto preoccupare tutti: è in ospedale.

Alessandro Basciano in ospedale

Finito nell’occhio del ciclone dopo l’annuncio della fine della storia con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha inizialmente preferito rimanere lontano dal gossip. “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie”, aveva scritto il padre dell’ex del Grande Fratello Vip su X, mentre il manager aveva aggiunto: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!”.

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni, quindi, Alessandro Basciano aveva preferito inizialmente tacere sulla fine della sua storia d’amore lasciando parlare le persone più vicine a lui. Ma quando è stato pesantemente attaccato e tacciato di essere un uomo fedifrago, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha preferito rompere il silenzio con un post su Instagram che, visto lo sfondo di un braccio legato ad una flebo, ha destato non poca preoccupazione tra i fan.

Alessandro Basciano, le parole dopo la rottura con Sophie

“Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato – ha scritto Alessandro sui social mentre è ricoverato in ospedale – . Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”.

L’ex del Gf Vip, quindi, ha sottolineato come la rottura non dipenda in alcun modo da un tradimento, ma da una serie di fattori che hanno reso la crisi impossibile da risolvere. “Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”, ha concluso lui senza chiarire le motivazioni per cui è in ospedale. L’amico Amedeo Venza, invece, ha fatto sapere che Basciano è ricoverato dopo un calo di pressione.