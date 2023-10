Caterina Balivo rimane a terra: purtroppo i fatti parlano chiaro | Situazione drammatica

Situazione molto drammatica per Caterina Balivo che rimane letteralmente a terra. Purtroppo i fatti parlano chiaro…

Nel mondo dello spettacolo la competizione è fondamentale perché permette di migliorare costantemente le proposte televisive ma è anche spietata perché influenzata da una così grande varietà di fattori che non esiste alcuna ricetta certa per il successo.

Soprattutto nel mondo della televisione italiana, la lotta tra rete pubblica e privata è sempre molto intensa per questo motivo i vertici tendono sempre a schierare in campo gli elementi migliori della loro scuderia e farli sfidare l’uno contro l’altro.

Sono tantissimi i personaggi televisivi che popolano in palinsesti ma sembra che qualcuno di loro stia rimanendo proprio a terra. Si tratta al momento di Caterina Balivo, il cui programma non riesce proprio a decollare. Purtroppo i fatti parlano chiaro.

Non è la sola a chiudere male la settimana perché anche per Myrta Merlino le cose non stanno andando di certo meglio. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo alle conduttrici.

Caterina Balivo: situazione drammatica per la conduttrice

Come riporta il giornale online Gossip e Tv, Caterina Balivo con la sua trasmissione La volta buona, andata in onda il 9 ottobre, resta ancorata a poco più del 12%. Più precisamente possiamo dire che la prima parte della puntata è stata vista da circa 1.340.000 spettatori, mentre la seconda da un numero totale di 1.275.000 utenti, con una percentuale di share dell’11.4% e del 13.3%. Non delle percentuali particolarmente fortunate, soprattutto visto le grandissime aspettative che la rete aveva sul ritorno della conduttrice.

Altrettanto disastrosa sembra essere la situazione per la tanto attesa Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, ora che ha preso il timone al posto di Barbara D’Urso. Infatti, non riesce mai a superare il 13% di share. Ne saranno sicuramente contenti tutti i fan della conduttrice napoletana che non sono stati affatto felici del trattamento riservato dalla rete alla loro beniamina.

Cosa sta succedendo alle conduttrici?

È importante però sottolineare quanto il mondo della televisione sia competitivo e che il successo dipende da un numero di fattori troppo aleatori. Il gusto del pubblico, con le piattaforme di streaming, sta cambiando velocemente e la televisione deve riuscire a tenere il passo, altrimenti rischia di morire. Anche le conduttrici per assicurarsi una maggiore longevità devono essere maggiormente in grado di reinventarsi. I cambiamenti culturali e le nuove tendenze in gioco sono numerosi e chi non si adatta potrebbe essere lasciato indietro.

Myrta Merlino e Caterina Balivo in ogni caso sono dei personaggi molto amati nel mondo del giornalismo e della conduzione, dunque questa discesa potrebbe essere solo temporanea. Bisognerà vedere come reagiranno alla sfida in atto.