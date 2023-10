Tina Cipollari sorprende tutti: la sua acerrima rivale difesa a spada tratta | Lacrime in studio

Tina Cipollari non smette di stupire e sorprende tutti difendendo colei che da sempre è considerata la sua rivale.

A Uomini e Donne le dinamiche entrano nel vivo della trasmissione grazie ai personaggi che popolano il parterre del trono over.

Dame e cavalieri iniziano a conoscersi meglio, si avviano le prime frequentazioni e nascono già alcuni malumori dovuti alla incapacità di qualcuno di esprimere chiaramente le proprie intenzioni.

Ma quando nessuno se lo aspettava, Tina Cipollari non è riuscita a trattenersi e, per la prima volta, ha difeso a spada tratta colei che da sempre è indicata come la sua acerrima nemica.

Uomini e Donne, Gemma di nuovo in lacrime

Nel corso dell’appuntamento di mercoledì 11 ottobre, Gemma Galgani si è accomodata al centro degli studi di Uomini e Donne mostrando sin da subito uno sguardo addolorato. Le ultime vicende che l’hanno vista coinvolta con il cavaliere Maurizio non fanno assolutamente ben sperare. Come raccontato dalla storica dama del trono over, il signore toscano l’ha invitata a trascorre il weekend con lui anticipandole che avrebbero preso parte all’evento organizzato dall’azienda di Maurizio.

Dopo un primo tentennamento da parte di Gemma, la dama ha deciso di partire alla volta di Siena per accontentare colui che sembrava averle restituito il sorriso. Tutto, però, è precipitato quando, dopo l’evento, la Galgani ha cercato un approccio fisico con Maurizio che, puntualmente, si è rifiutato di darle un bacio. Ma ciò che ha destato ancora più sospetto è stata la scelta del cavaliere di invitare Gemma ad un evento, non in qualità di sua compagna o fidanzata, bensì come “personaggio pubblico”.

La furia di Tina Cipollari

Davanti a questo racconto, Tina Cipollari non è riuscita a rimanere in silenzio e per la prima volta nella storia di Uomini e Donne ha alzato la voce per difendere Gemma. “Ci sono personaggi che per andare a questi eventi prendono soldi! E tu ci sei andata gratis! Svegliati! – ha urlato Tina, nella speranza che la Galgani potesse comprendere che l’uomo che aveva di fronte la stava solo sfruttando – .Ti ha portato là come Gemma personaggio di Uomini e Donne!”.

“Uno che ci teneva a te Gemma, come donna, si creava un problema per darti un bacio?”, ha continuato ad inveire Tina che, furiosa, si è rivolta a Maurizio urlando: “Tu sei il primo farabutto che è passato qui dentro! Almeno gli altri si presentavano nella loro vera veste, e invece tu ti copri dietro al fatto di essere bloccato!”.