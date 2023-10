Mercante in Fiera, ore contate per Pino Insegno | C’è la data del verdetto

Ormai non c’è più spazio per i dubbi: la nuova stagione del programma è un flop su tutti i fronti, arriva l’ultimatum per Pino Insegno.

Sono ore di puro orrore per Pino Insegno. Il suo “Mercante in Fiera”, atteso dopo anni di scomparsa dai palinsesti televisivi, non sta portando i risultati sperati da Rai, e sarebbe prossimo alla chiusura.

Ad aggravare la situazione di Insegno non sarebbero solamente i risultati di share, molto bassi soprattutto considerando la fascia oraria in cui il programma va in onda, ma le conseguenze degli stessi su altri programmi.

Pare infatti che anche TG2, di norma in onda in coda al quiz show, abbia registrato un grave calo di ascolti.

Per Insegno il sogno Rai sembra essere sul punto di finire: una situazione del genere potrebbe far saltare anche il passaggio di testimone da parte di Insinna per “L’Eredità”, già discusso negli scorsi mesi. Ma mentre si cerca una soluzione ecco arrivare il verdetto da parte dei vertici Rai: c’è poco tempo per rimediare ai danni.

Ascolti in continua discesa: va sempre peggio

Sono infatti molto noti i dati di bilancio degli episodi andati in onda a partire dal 25 Settembre 2o23: uno share che, ciondolando tra il 3,4% della puntata d’esordio e uno storico fallimento con l’1,6% non ha dato ragioni ai vertici di Rai per proseguire la messa in onda; neppure i lievi rialzi di questa settimana, con una media del 2,66%, danno molte speranze.

Nonostante i dati alla mano Insegno ha sempre ribadito di avere buone speranze per il programma, arrivando a spiegare alle testate giornalistiche che la nuova edizione di un quiz show può richiedere tempo per ingraziarsi il pubblico e che quindi sarebbe stato necessario attendere qualche settimana prima di capire l’effettivo andamento degli ascolti. Ma Rai non sembra essere d’accordo con lui.

Insegno ha le ore contate per sistemare questo disastro

Secondo quanto riportato dal sito Dagospia, sembra che i dirigenti Rai abbiano già preso una decisione importante: il programma, non riuscendo a competere con le serie televisive straniere che occupavano lo stesso slot su Rai 2 a costi notevolmente inferiori, chiuderà i battenti a breve. Ad Insegno sarebbero state date due settimane per cercare nuove soluzioni che possano salvare il drammatico andamento.

Tra le opzioni in valutazione ci sarebbero lo spostamento del programma in un diverso slot nel pomeriggio e l’introduzione di concorrenti famosi, ma forse neppure delle misure così drastiche potranno salvare “Il Mercante in Fiera” che, con un costo medio di 32.000 euro a puntata, sancirebbe un flop economico epocale per l’emittente.