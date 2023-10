Michelle Hunziker, confessione disarmante sul nipote: “Spero che Aurora non stia sentendo” | Lo fa di nascosto

Michelle Hunziker si sbottona e racconta un dettaglio del suo rapporto con il nipote che potrebbe far arrabbiare la figlia Aurora.

Conduttrice, imprenditrice e donna di spettacolo di successo, Michelle Hunziker sta vivendo una nuova vita dopo l’arrivo del primo nipote, Cesare Augusto.

Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha regalato un nuovo sorriso a nonna Michelle, che ama trascorrere il tempo libero in compagnia del piccolo.

Quando possibile, infatti, la Hunziker si cala nei panni di nonna e, a dispetto di quanto richiesto dalla figlia, fa qualcosa che con i nipoti non si dovrebbe fare.

Michelle Hunziker, vita da nonna

Alcuni mesi fa, l’arrivo di Cesare Augusto ha portato una ventata di amore nella vita di Michelle Hunziker, fresca di separazione dal secondo marito Tomaso Trussardi. Diventata mamma di Aurora giovanissima, la conduttrice ha avuto la fortuna di diventare nonna a soli 46 anni. “Mamma al cubo”, come preferisce definirsi lei invece di essere chiamata nonna, la Hunziker non perde occasione di trascorre del tempo insieme al piccolo.

Spesso, infatti, quando Aurora è impegnata, Cesare Augusto viene affidato alle mani sapienti di nonna Michelle che, insieme a lui, si diverte a fare quello che con la madre non sarebbe consentito. “Cesare è conteso da tutti. Devo stare attenta perché lo vizierò tantissimo – ha ammesso lei in una intervista, raccontando altri dettagli che potrebbero far arrabbiare Aurora – . Quando Aurora e Goffredo hanno bisogno io ci sono. È troppo bello dormire con lui, sento tutti i suoi versetti”.

Michelle Hunziker, cosa ha promesso al nipote

“Io gli dico sempre: ‘Con la nonna fai tutte le cose che non fai con la mamma’ – ha confessato ancora Michelle Hunziker – .Io trasgredisco alle cose che mi vengono dette, ho tirato su tre figlie, faccio a modo mio. Spero che Aurora non stia ascoltando”. Così, nonna Michelle ha raccontato a tutti come si rapporta con il nipote Cesare, dimostrando quanto il suo comportamento sia lo stesso di tanti altri nonni.

Nonostante con la figlia Aurora sia stata una mamma “generale”, ad oggi la Hunziker si è scoperta più buona e docile. Sui social si racconta spesso nei momenti di tenerezza con il nipotino e non nasconde agli occhi degli altri la grande commozione che la pervade quando lo tiene in braccio e lo guarda negli occhi. “La vita è pazzesca”, ha detto lei in uno dei tanti video in cui stringe Cesare Augusto.