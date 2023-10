Stefania Nobile, ricordate la figlia di Wanna Marchi? Ecco cosa deve fare oggi per mantenersi

“Costretta” a lavorare per vivere, ma sarà vero? Ecco chi è oggi Stefania, di cosa si occupa, e perché si sospetta sia ancora molto ricca.

Inutile fingere: chiunque conosce tanto il nome di Wanna Marchi quanto quello di sua figlia, Stefania Nobile.

Nei primi anni 2000 le due donne, televenditrici dalla forte personalità, furono al centro di un enorme scandalo, in parte sbugiardato da “Striscia La Notizia”: truffarono perlopiù signore anziane per centinaia di migliaia di euro.

Oggi Wanna e Stefania hanno in parte scontato le rispettive pene, e sono state ovviamente costrette a reinventarsi.

Di che cosa si occupa Stefania? Ne ha parlato lei stessa in un’intervista a “Belve”, ma date le informazioni sul suo patrimonio può darsi che non abbia raccontato tutta la verità…

Di cosa si occupa Stefania oggi

Come ha raccontato lei stessa durante l’intervista, negli ultimi anni Stefania Nobile è riuscita a cambiare carriera sfondando nel mondo dell’imprenditoria, in particolare in quello della ristorazione: ha aperto attività principalmente a Milano, e successivamente anche in Albania. Dopo aver ceduto queste attività, Stefania ha avviato la casa di produzioni televisive “Produzioni srl”, e ha fatto il suo ritorno in televisione con vari programmi trasmessi su enti locali.

All’attivo Stefania ha anche un documentario su Netflix, dedicato anche a Wanna Marchi, e un libro intitolato “Fine pena mai. La nostra vera storia come nessuno l’ha mai raccontata,” che ha co-scritto insieme a sua madre. Nonostante qualche tempo fa girassero voci che la volevano partecipe a “L’Isola dei Famosi”, quella prospettiva sembra essere andata in fumo, e Stefania preferisce esprimersi liberamente su piattaforme più giovani, come Twitch.

Guadagni impensabili: ecco a quanto ammontavano

Rimane però il mistero dietro ai guadagni suoi e della madre Wanna, che in un’intervista nel 2022 a “Non è l’Arena” dichiarò di star tirando avanti con soli 600 euro al mese. Nonostante le avventure imprenditoriali di Stefania, è difficile pensare che le due donne possano essere tornate ai fasti di un tempo.

È impossibile determinare con precisione i guadagni e il patrimonio di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Nel periodo degli anni 2000, quando hanno affrontato problemi giudiziari, si è stimato che il patrimonio combinato di madre e figlia, incluso case e terreni, potesse superare i 60 miliardi di vecchie lire. Tuttavia, circonda questa questione un alone di mistero, poiché alcune voci suggeriscono che il loro patrimonio fosse in realtà molto più elevato, arrivando persino a parlare di un “tesoro nascosto” mai scoperto dalle autorità.