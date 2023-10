Fabio Fazio, giacca di pelle e capigliatura da play boy: ma cosa gli è successo? Irriconoscibile

Nessuno l’aveva mai visto in questi panni. Che cosa è successo al noto presentatore? Vediamo insieme com’è diventato…

Fabio Fazio è sicuramente un conduttore molto apprezzato per la sua classe e la sua cultura, capace di intrattenere ma anche di far riflettere lo spettatore, offrendogli sempre degli spunti molto interessanti e un po’ di nutrimento mentale.

Proprio la sua affidabilità e la qualità della sua conduzione, gli ha permesso di tenere alta l’attenzione del pubblico per decenni. La sua popolarità si deve soprattutto alla trasmissione Che tempo che fa che dopo tante peripezie è passata a Nove.

Infatti, quest’anno ha fatto molto discutere l’addio definitivo del conduttore alla Rai, dopo anni di lavoro per la rete pubblica.

Tuttavia, la situazione era diventata veramente molto complessa e il conduttore ha preferito lasciare Rai 3 e trasferirsi in un posto meno ostile insieme a tutta la sua squadra, compresa Luciana Littizzetto.

La trasformazione di Fabio Fazio

Avendo un carattere di natura molto pacifico e gentile, Fabio Fazio tende sempre a creare un’atmosfera molto distesa durante le sue interviste, anche se pone domande anche incisive e interessanti.

Per questo motivo si è meritato la stima di molte persone, a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, ecco il conduttore sotto una luce diversa. Cosa gli è successo? Giacca di pelle e taglio di capelli come in Happy Days.

Fabio Fazio come non lo avete mai visto

Uno degli ultimi trend che sta spopolando in queste settimane su Instagram è quello di condividere le fotografie generate da AI Yearbook che trasforma gli scatti caricati in immagini digitali che ricalcano quelle degli annuari americani degli anni Novanta. Questo ha portato un’ondata di nostalgia generale per quei meravigliosi anni pieni di speranza. Per questo motivo moltissime persone stanno partecipando e condividendo le loro foto. Chiaramente, anche i personaggi del mondo dello spettacolo si sono fatti catturare da questo fenomeno. Le foto generate dall’intelligenza artificiale sembrano realmente autentiche e sono un omaggio a quelle foto dell’annuario dove in realtà non ci vedevamo così belli.

Anche Fabio Fazio sembra non avere resistito alla nostalgia e infatti ha generato con questo programma una serie di immagini sue e di Luciana Littizzetto in cui sono abbigliati come negli anni Novanta. È un Fazio inedito quello con il giubbotto di pelle e i capelli pettinati come Fonzie. Un’immagina molto lontana da quella di intellettuale un po’ nerd che ha quotidianamente.