“Sto troppo male”: Sophie Codegoni, pianto disperato per l’ex gieffina | Non riesce più a farlo

La ex tronista di Uomini e Donne non trattiene le lacrime, c’è qualcosa che proprio non va: la preoccupazione dilaga tra i fan.

Prima ancora di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Sophie, la giovane promessa del mondo dello spettacolo, era salita sul trono di Uomini e Donne, il noto dating show di Maria De Filippi.

Contesa principalmente tra due corteggiatori, alla fine Sophie aveva scelto Matteo, ma la storia non era durata tanto a lungo, evidentemente il mondo ‘esterno’ alla trasmissione aveva fatto loro capire di non essere fatti l’uno per l’altra.

Molto apprezzata per la sua estetica e la sua personalità, Sophie aveva poi accettato la proposta di partecipare al reality più longevo d’Italia: il Grande Fratello. In quell’occasione aveva avuto l’opportunità di farsi conoscere per davvero e fino in fondo dal pubblico a casa, e aveva raccolto non pochi consensi e conseguentiseguaci.

Ultimamente, però, sembra che la gioia di vivere, principale emozione mostrata da Sophie, sia stata accompagnata da non poca malinconia: vediamo cosa è accaduto.

La versione di Sophie

La ex gieffina si è aperta con il pubblico durante la conduzione di un programma associato al grande Fratello, un talk show intitolato Casa Chi. In una delle puntate, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, prima di lasciar spazio all’ospite Marco Fortunati, hanno chiesto a Codegoni come stesse.

Lei non è più riuscita a trattenersi e ha dato la sua versione degli eventi che l’hanno portata alla rottura con il suo fidanzato Alessandro Basciano. Risulta evidente che Sophie stia ancora male per quanto è accaduto, inoltre ciò che dice si discosta in parte da quanto affermato da Alessandro.

La rottura: “persone di mezzo” secondo Sophie

“Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo”, aveva detto la ex tronista, “ci sono persone di mezzo”, aveva poi rivelato, riferendosi proprio alla fine della sua storia con Basciano.

“Non bisogna permettere a nessuno di rovinare la magia che ti consente di poter lavorare bene”, ha poi ammesso Sophie, confessando la sua strategia per andare avanti senza troppo soffermarsi sul forte dolore che prova, “Se sto a casa da sola, sto troppo male. Cammino, esco, non posso fermarmi”; “Lavoriamo, la mia bimba mi fa stare bene e si va avanti”, ha aggiunto , poi, “La vita non finisce. Non è il più bel periodo della mia vita, ma ok”.