“Grosso rischio di vita”: Eleonora Daniele, il dolore di una madre | Non c’è notizia peggiore

Un duro colpo per la nota conduttrice Eleonora Daniele, ha dovuto affrontarlo davanti a tutti: i fan soffrono con lei.

Dopo alcuni piccoli ruoli, Eleonora Daniele conosce il grande pubblico grazie alla sua partecipazione al reality Il Grande Fratello nel 2001: da lì la sua vita cambia e intraprende un percorso che si rivela di grande successo e che l’ha accompagnata fino ad ora, momento in cui è una delle conduttrici di punta della Rai.

Grazie alla sua delicatezza e competenza, Daniele riesce sempre a raccontare la cronaca, e non solo, con grande professionalità.

Affrontando anche argomenti non banali e particolarmente sensibili o caldi, la conduttrice è apprezzata per la sua versatilità e il suo modo di trattare con gli ospiti in studio.

Ultimamente, però, una notizia sconvolgente è stata data proprio dalla star in questione: vediamo di cosa si tratta.

Una tragedia per molti evitabile

A volte ci si dispera per delle piccolezze della vita, e non vi è certo una scala gerarchica di problemi, ma bisogna in certi casi attribuire ai fatti la loro oggettiva importanza, specialmente quando ci sono degli accorgimenti preventivi che si possono adottare.

La conduttrice ha annunciato uno degli argomenti che saranno toccati durante il suo programma Dottori in corsia: è un tema che riguarda l’infanzia.

Il coraggio di guardare la realtà

La trasmissione di Eleonora è davvero un pugno allo stomaco in molti casi: in questo, però, più che in altri visto che si parla di pericoli che possono mettere a rischio la salute dei bambini. “La storia che racconterò stasera è stata quella che forse mi ha più commossa tra le tante interviste fatte”, annuncia su Instagram con una didascalia e un video la conduttrice, “Per colpa di una pila sottile di un telecomando ingerita da una bimba piccolissima , la vita e la storia di una intera famiglia sono cambiate”

“Il racconto della mamma […] è commovente ma anche carico di tanta speranza e voglia di farcela”, ha scritto nella didascalia, “Inoltre un consiglio alle neo mamme e ai neo papà : consultate e visitate la bacheca esposta al bambino Gesù di Roma, potrà esservi molto utile per tenere i vostri bimbi più lontani possibile da certi oggetti che per noi adulti sono scontati , ma se ingeriti da un infante possono creare problemi enormi e rappresentare un grosso rischio di vita“: non resta che ascoltare la storia di Benedetta a Dottori in corsia per essere più consapevoli su questo tema.