Uomini e Donne, prima ne parla male e poi partecipa | Figuraccia orribile per la nuova protagonista

Caos a Uomini e Donne: smascherata una delle protagoniste che tempo addietro parlava male della trasmissione. Che figuraccia!

Uomini e Donne è un programma che solitamente divide il pubblico a metà: c’è chi non perde mai una puntata e chi crede che faccia parte della televisione trash.

Maria De Filippi, invece, sembra amare profondamente una delle sue trasmissioni di punta, nonostante ogni tanto alcuni protagonisti non diano un bell’esempio.

Ma, proprio negli ultimi giorni, una delle persone solite sedere al centro degli studi di Uomini e Donne ha fatto una terribile figuraccia. Così il web ha tirato tutto fuori!

Uomini e Donne, che figuraccia!

Negli ultimi giorni, il trono classico di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione con i giovani tronisti Brando e Cristian. I due stanno cercando davanti alle telecamere la donna della loro vita e tra le corteggiatrici scelte dalla redazione del dating show di Canale 5, una in particolare ha destato l’interesse di entrambi. Si tratta di Beatriz D’Orsi, giovane studentessa di scienze politiche con un passato non facilissimo alle spalle. Bellissima e sicura di sé, la giovane ha deciso di uscire con entrambi i tronisti prima di dichiarare la sua preferenza per Brando.

Tutto, dunque, sembrava procedere per il verso giusto per i due giovani del trono classico, almeno fino a quando il web non ha scovato un vecchio post Facebook di Beatriz. Secondo quanto emerso in rete, nel marzo 2021 la D’Orsi invocava la chiusura di Uomini e Donne definendolo un programma che spegneva il cervello delle persone. Il web, davanti a queste dichiarazioni, ha strabuzzato gli occhi iniziando a chiedersi quale sia il reale scopo di Beatriz in una trasmissione che qualche anno fa criticava duramente.

Beatriz D’Orsi sotto accusa

“Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza, poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”, scriveva Beatriz riprendendo un articolo del Corriere.it che annunciava la sospensione di Uomini e Donne per la giornata del 19 marzo 2021, riconosciuta come ricorrenza per le vittime del Covid.

Nonostante quell’aspra critica, però, dopo due anni la D’Orsi ha contattato la redazione di Uomini e Donne chiedendo di parteciparvi come corteggiatrice. Ma cosa le avrebbe fatto cambiare idea? E, soprattutto, Beatriz ha cambiato idea sul dating show o lo ha visto come trampolino di lancio per il mondo social e dello spettacolo? Chissà se sarà chiamata a chiarire la sua posizione…