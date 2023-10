Fabio Fazio, partenza col botto ma il collega non ci sta | Svelato il motivo del suo successo

Che tempo che fa di Fabio Fazio ha dato il via alla nuova stagione su Nove con ascolti record, ma uno dei colleghi del conduttore ha polemizzato.

Fabio Fazio, dopo il clamoroso addio alla Rai, è riuscito nell’intento di riportare Che tempo che fa con tutto il cast su un’altra rete.

Lo show di informazione guidato dal conduttore ha così traslocato su Nove e ha debuttato in prima serata domenica 15 ottobre.

Gli ascolti registrati sono stati altissimi, ma uno dei colleghi di Fazio ha polemizzato: ecco cosa è accaduto davanti agli occhi di tutti.

Fabio Fazio, ascolti gonfiati?

Per il debutto di Che tempo che fa, Discovery ha deciso di trasmettere la trasmissione guidata da Fabio Fazio non solo su Nove – rete che la ospiterà per tutta la stagione – ma su tutti i canali dell’azienda in simulcast. Una scelta innovativa e diversa rispetto a quelle attuate fino ad adesso e che, come previsto, ha fatto lievitare gli ascolti. All’indomani della messa in onda della prima di Che tempo che fa su Nove, le reti di Discovery hanno comunicato i dati di ascolto sottolineando come lo show di Fazio abbia ottenuto risultati altissimi.

“Il debutto della ventunesima edizione di Che Tempo Che Fa, dalle 20.36 alle 22.18, segna 2.100.000 spettatori (10.5%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22.23 alle 0.11, ha fatto compagnia a 1.122.000 telespettatori pari all’8.2% (Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire della durata di 4 minuti: 516.000 – 7.8%) – si legge nel comunicato – . In totale considerando il simulcast su tutte le reti free del gruppo Warner Bros. Discovery il programma di Fabio Fazio ha ottenuto 2.005.000 spettatori con il 10.79%, 2.608.000 spettatori con il 13% nella parte centrale (con 7.642.000 contatti), e 1.476.000 spettatori con il 10.83%”.

Gli ascolti di Fabio Fazio e la polemica

Nella stessa serata di Che tempo che fa, su Canale 5 andava in onda Caduta Libera – I Migliori, il quiz show guidato da Gerry Scotti che, secondo i dati di share, è stato il secondo programma più visto di domenica 15 ottobre. Su Instagram, Edmondo Conti, tv content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, ha commentato il successo del quiz: “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori: il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva!”.

Non è mancata la replica di Gerry Scotti che, pungente, ha scritto: “Pensa, su una sola rete!”. È chiaro che il volto di Canale 5 si riferisse alla messa in onda su più canali di Che tempo che fa: una decisione che, ovviamente, ha permesso al programma di Fazio di registrare ascolti altissimi e un po’ gonfiati.