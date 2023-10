Ivana Spagna e la chirurgia estetica: “Mi sono rifatta tutta tranne…” | E chi l’avrebbe mai detto

Arriva nel corso di un’intervista la confessione di Ivana Spagna sul suo rapporto con la chirurgia estetica. Sembra si sia rifatta tutto tranne…

Ivana Spagna è sempre stata una cantante molto autoironica e divertente, in grado di non prendersi troppo sul serio e anzi essere costantemente spontanea. Oltre alla sua bellissima voce, è stato anche questo il segreto del suo successo.

Proprio nella giornata di ieri, è stata una delle persone che ha deciso con coraggio di affrontare la spietata intervista di Belve con Francesca Fagnani. Infatti, la conduttrice è nota per le sue domande taglienti e le battutine di scherno.

Nel corso dell’intervista Ivana Spagna ha deciso di raccontarsi a 360 gradi senza nascondere nulla sua vita privata, sulla sua carriera e anche del suo rapporto con il paranormale.

La cantante ha ammesso di credere in un’altra dimensione, in quanto vede delle entità che ne fanno parte. Tuttavia, ha anche deciso di fare una confessione al pubblico. Ivana Spagna ha ammesso: “Mi sono rifatta tutto tranne…”

Ivana Spagna e la chirurgia estetica

Una delle domande di rito di Francesca Fagnani è il rapporto degli ospiti con la chirurgia estetica. Raramente riesce ad avere una risposta sincera dopo questa domanda. Infatti, la maggioranza degli ospiti spesso tende a negare l’evidenza. La conduttrice ha posto la stessa domanda a Ivana Spagna che in barba a tutte le finzioni ha dato una risposta sincera ed estremamente divertente.

Infatti, la cantante ha risposto di essersi rifatta tutto in 20 anni, tranne le orecchie. Con Francesca Fagnani ha detto: “Non ho toccato solo le orecchie, poi tutta la faccia l’ho ritoccata. Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio… Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa. Adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io”.

Il racconto del tentativo di suicidio

Spesso proprio le persone che manifestano esternamente leggerezza e simpatia, sono quelle che hanno sofferto tanto nel coro della vita. Sempre durante l’intervista Ivana Spagna ha raccontato di aver tentato il suicidio dopo la morte della mamma che le aveva generato una sofferenza profonda.

Ha infatti detto: “Cose per dormire, pesanti proprio. E alla fine ho detto bon, ho pensato agli altri adesso penso a me. Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire. Avevo organizzato tutto, mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare”.