Elisabetta Gregoraci terrorizzata: “Tutta la pelle viola” | Cos’è successo al figlio

Preoccupazioni per Elisabetta Gregoraci che nel vedere quello che è successo al figlio non può che esserne terrorizzata…

Nonostante la fine del matrimonio con Flavio Briatore e il dolore che ne è conseguito, Elisabetta Gregoraci è molto legata all’ex marito soprattutto per il bellissimo regalo che hanno condiviso, la nascita del figlio Nathan Falco.

La soubrette è legatissima al ragazzo, ormai giovane adolescente, infatti decise anche di lasciare il Grande Fratello Vip (dove in molti la davano per vincitrice) proprio per non stare separata da lui a Natale.

I due hanno sempre evitato di recriminarsi le cose successe, proprio per proteggere il figlio da qualsiasi dolore da separazione.

Ora che l’adolescenza è però iniziata, la madre non può che mostrarsi in apprensione per questo figlio che sta crescendo un po’ troppo presto.

Elisabetta Gregoraci terrorizzata per suo figlio

Di recente, Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Verissimo proprio insieme al figlio Nathan Falco e proprio in quel frangente ha deciso di raccontare un episodio che l’ha terrorizzata, lasciando tutto il pubblico e la presentatrice senza parole. Infatti, il ragazzo che ormai ha 13 anni è tornato a casa con il dolcevita in agosto per nascondere il collo che era completamente viola. La mamma ha immediatamente pensato che il ragazzo avesse fatto a botte e poi però è arrivata la confessione. Si trattava infatti di succhiotti.

Elisabetta Gregoraci ha infatti raccontato divertita a Silvia Toffanin: “Ad agosto entra in casa con un dolcevita e mi dice ‘Mamma, ti devo dire una cosa’. A quel punto mi sono preoccupata. Tira giù il collo e vedo tutto viola. Io ingenua a quel punto penso che si è menato con qualcuno e gli chiedo: ‘Hai fatto a botte? Ti hanno menato’. Lui mi risponde: ‘No mamma, sono succhiotti’. Io mai ci sarei arrivata”. Nonostante la sua giovane età, il ragazzo si è detto ‘non fidanzato ma con il cuore occupato’. È proprio vero che i ragazzi crescono molto prima adesso.

Il futuro di Nathan Falco

Nathan Falco sta facendo l’ultimo anno di scuole medie e tra poco dovrà prendere delle decisioni molto importanti. Infatti, suo padre Briatore vorrebbe che il figlio andasse a studiare in un collegio svizzero, cosa che non convince proprio tantissimo sua madre Elisabetta Gregoraci.

La soubrette ha dichiarato: “Il papà lo vorrebbe mandare in collegio in Svizzera. Sicuramente è un’occasione di vita importante, io non l’ho avuta, ma dall’altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove. Adesso vediamo. Il papà è proprio convinto di questa cosa, io un pochino meno”.