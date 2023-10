I Cesaroni tornano in tv: i vari indizi diventano una prova | Telespettatori impazziti

Poche parole per far emozionare tutti. Amendola lascia indizi, ma poi arriva la conferma: “La vogliono tutti, non avrebbe senso ignorarli”.

Ah, i Cesaroni… di tutte le fiction italiane, di certo è stata, ed è tutt’ora, una delle più amate e popolari. E come potrebbe essere altrimenti?

Le avventure dell’omonima famiglia allargata residente nel quartiere della Garbatella, a Roma, sembrerebbero essersi concluse ormai nove anni fa, nel 2014. Ma sarà davvero così?

La popolarità della serie è alle stelle ancora oggi: basti pensare che il ricaricamento degli episodi sul servizio di streaming Netflix è stato accolto con un boato di entusiasmo dagli utenti del web.

L’eco di quel boato potrebbe aver portato a nuovi sviluppi: un ritorno in scena per Giulio, Lucia e compagnia cantante…

Una frase pronunciata per caso fa sperare per il meglio

A far nascere speranze nei fan de “I Cesaroni” è intervenuto lo stesso Claudio Amendola, che durante una recente apparizione a “Verissimo”, ha lasciato trapelare che la possibilità di un ritorno della serie in televisione non è così remota. L’attore romano ha risposto con un enigmatico “Belli I Cesaroni eh? Mah… chissà…” a Silvia Toffanin, accompagnando le sue parole con un sorriso sornione che potrebbe nascondere qualche segreto.

La conduttrice, a sua volta, ha ricambiato lo sguardo e il sorriso annuendo e replicando con un “Vedremo…” che ha lasciato intuire che proprio lei, essendo un personaggio di punta di Mediaset, potrebbe conoscere qualche retroscena. I fan della serie sono andati in visibilio, scatenandosi online: nonostante non ci siano ancora conferme, le speranze sono tantissime. Ma c’è qualcun altro che non vede l’ora di tornare alla Garbatella…

Anche la produttrice è pronta a ricominciare

Dopo le allusive dichiarazioni di Amendola anche la produttrice della serie, Verdiana Bixio, si è espressa in merito in un’intervista. La presidentessa della casa di produzione Publispei ha rivelato di non essere del tutto contraria all’idea di riportare la serie su Canale 5, anzi: “I nostri fan ci chiedono da molti anni una nuova stagione, quindi non avrebbe senso da parte nostra ignorare una richiesta così forte”.

Ovviamente non dipende solo dalla forza di volontà: a sostenere un prodotto del genere ci vuole un’ottima sceneggiatura. “La nostra missione è emozionare il pubblico attraverso storie che toccano il cuore di chi le guarda.”, ha continuato Verdiana. “Proprio per questo, con un marchio come ‘I Cesaroni’, è necessaria una trama solida… se ci sarà, si svilupperà“.