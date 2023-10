Amadeus, per il conduttore una coltellata in petto: ‘Mi ha lasciata sola’ | Cosa sta succedendo

A distanza di anni un’intervista lo ritrae in una pessima luce: comportamento scorretto nei confronti di una donna che aveva bisogno di lui

Amadeus al centro del mirino mediatico: il noto conduttore è stato coinvolto in una dichiarazione che lo ha dipinto come una persona superficiale e passiva.

La denuncia è stata rilasciata nel corso di un’intervista che sta facendo molto discutere di sé.

Nonostante goda di molta stima da parte degli spettatori televisivi, e in particolare da parte degli appassionati del Festival di Sanremo, sembra che dietro le quinte di quest’ultimo programma il conduttore non riservi a tutti lo stesso atteggiamento solare e disponibile.

Che si sia trattata di una semplice svista, di un momento di disattenzione involontaria? La condanna non è definitiva, ma ha fatto storcere il naso a parecchie persone…

Lasciata a se stessa in un momento importantissimo

A parlare della sua esperienza con Amadeus non è una persona comune, ma una nota attrice: Ornella Muti. La diva romana ha avuto modo di raccontare com’è stato interfacciarsi con il conduttore in una recente intervista, e Amadeus non ne è uscito sotto una buona luce.

Ornella ha infatti raccontato di non essere riuscita minimamente ad interfacciarsi con lui, nonostante il ruolo che ha ricoperto sul palco dell’Ariston nel 2022: “Non lo so come mi sono trovata con Amadeus”, ha spiegato. “L’ho visto un secondo, penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco”.

Al centro della critica c’è anche Chiara Ferragni

Le critiche di Ornella Muti nei confronti della kermesse sanremese non si sono però limitate all’atteggiamento di Amadeus: l’attrice ha denunciato un comportamento decisamente scorretto nei suoi confronti. “Mi sono sentita persa. Mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata, soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove“.

“Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata.”, ha proseguito. “Ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico ha apprezzato“. Ed effettivamente la sua partecipazione a Sanremo, stando agli utenti del web, ha ricevuto molto più consenso di quella di Chiara Ferragni: a quanto pare, però, il merito è solamente suo.