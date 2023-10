Paolo Bonolis, dopo l’addio spunta l’erede: lo storico programma affidato a lui? Ecco di chi si tratta

Un possibile successore che sia in grado di raccogliere la grande eredità di Bonolis: il nome desta l’attenzione di tutti.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori di punta della televisione italiana: conosciuto soprattutto per la sua arte retorica e la sua competenza nella conduzione di quiz show e non solo.

Affari Tuoi, Avanti Un Altro, per non parlare dello storico Ciao Darwin – l’anello mancante, i programmi condotti dal noto vip hanno fatto, e tutt’ora fanno, un pezzo di storia dell’intrattenimento digitale italiano.

Negli ultimi tempi, il conduttore è stato molto chiacchierato anche per la fine della sua storia con la nota opinionista e show girl Sonia Bruganelli.

Sembrerebbe che qualcuno, ultimamente, si sia fatto avanti in qualità di possibile erede mediatico di Bonolis: è un nome che non immaginereste mai.

Un erede inaspettato

La possibilità di un posto vacante, quello di Bonolis, si è iniziata a prospettare dopo alcune dichiarazioni dello stesso conduttore, che avrebbe fatto un incredibile annuncio.

In questi giorni inizia la trepidante attesa per l’inizio della nuova stagione di Ciao Darwin, ma la sua storica e unica guida avrebbe affermato che sarà l’ultima: questo ha scosso non poco il pubblico affezionato.

L’erede: mi immagino così…

Si è fatto avanti niente di meno che il noto ex gieffino Edoardo Donnamaria, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, dicendo: “In futuro mi vedrei all’interno di un programma divertente come Ciao Darwin o Affari Tuoi”. Per ora non ci sono raggi attraverso le nuvole per Donnamaria, ma, chissà che in un futuro non possa subentrare alla conduzione di un programma simile a questi monumenti dell’intrattenimento.

Su Ciao Darwin 9 ci sono ancora non molte informazioni: sappiamo che inizierà a novembre e sarà diviso in due parti, di conseguenza la sua ultima puntata sarà trasmessa nella primavera del 2024. Il suo vero erede designato al momento non è presente, il conduttore non ha fatto alcun nome per una eventuale prosecuzione di Ciao Darwin dopo la sua rinuncia, e tantomeno si è sbilanciata la rete: è certo che Ciao Darwin non è pensabile senza la conduzione di Bonolis, che ha uno stile davvero unico, e non è certo uno di quei presentatori neutri che possa essere sostituito da chiunque altro. Non resta che attendere e stare a vedere se qualcuno sarà degno d raccogliere lo scettro del programma tv.