Due di picche per Belen: la showgirl incassa il ‘No’ | Rispedita subito a casa

Belen Rodriguez si è preso un clamoroso due di picche ed è tornata a casa: così la showgirl ha ingoiato un brutto rospo.

La vita di Belen Rodriguez è stata costellata da tantissimi successi professionali e da altrettanti insuccessi che hanno minato il suo percorso lavorativo.

La storia della showgirl argentina è nota a tutti: arrivata da lontano per cercare fortuna, ha iniziato a lavorare in Italia iniziando, pian piano, a riscuotere un discreto successo nel mondo dello spettacolo.

Ad oggi, Belen è considerata una delle showgirl più gettonate del piccolo schermo, ma in passato ha ricevuto un no che ancora oggi fa male.

Belen Rodriguez, chi l’ha rifiutata

Agli esordi della sua carriera, Belen Rodriguez ha tentato di entrare a far parte di una trasmissione che fino alla scorsa stagione era ospitata dalla Rai. Come rivelato da lei stessa, infatti, l’argentina ha sostenuto un provino per Che tempo che fa. La storia risale a più di dieci anni fa ed è stata resa nota proprio da Fabio Fazio nel corso di un’ospitata di Belen nella sua trasmissione. Ai tempi, gli autori che hanno provinato la Rodriguez le hanno rifilato un clamoroso no, preferendole colei che, ad oggi, è ancora la figura femminile di Che tempo che fa: Filippa Lageback.

Dell’episodio che ha caratterizzato la carriera di Belen se ne è parlato nel corso di un’intervista di Fabio Fazio alla Rodriguez. Il conduttore, imbarazzato, ha mandato in onda il provino della showgirl e a sua discolpa ha asserito: “Non l’abbiamo presa, pensa che imbecilli colossali! Volevo solo dire che quel giorno io non c’ero”. Così Fazio ha tentato di giustificare la scelta di Che tempo che fa ma, se con le sue parole ha strappato un sorriso alla Rodriguez, allo stesso tempo ha ottenuto la reazione infastidita della Lagerback.

“Mi dispiace per Belen…”

Nel corso dell’appuntamento con Che tempo che fa risalente al 20 marzo del 2016, Filippa Lagerback silurò Fabio Fazio e la Rodriguez, evidentemente irritata dalle scuse del conduttore all’argentina. Così, in chiusura di puntata, si è tolta un sassolino dalla scarpa lanciando una sonora frecciata al collega e a Belen.

“Mi spiace che Belen sia stata rifiutata, perché poi la sua carriera non è decollata – ha sentenziato Filippa lasciando tutti di stucco – . La mia invece…”. Così la Lagerback si è presa la sua rivincita, ma non si può dire che Belen non abbia ugualmente fatto strada nel mondo dello spettacolo.