Sofferenza indescrivibile, Anna Falchi tradita nel peggiore dei modi | Li ha beccati dentro al letto

Anna Falchi tra dolori e passioni: la conduttrice ricorda come ha scoperto quel tradimento che la fece tanto soffrire.

Considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, Anna Falchi ha vissuto una vita professionale e privata molto intensa.

Spesso protagonista del gossip per alcune importanti storie d’amore con uomini noti, la Falchi non riesce a dimenticare il gravissimo tradimento del suo primo vero amore.

Erano gli anni Novanta, lei era solo all’inizio della carriera e ai tempi conobbe colui che, ad oggi, ricorda ancora con un misto di affetto e amarezza.

Anna Falchi tradita: ecco come lo ha scoperto

Il primo grande amore non si scorda mai e, infatti, Anna Falchi non riesce proprio a cancellarlo. Il cuore della conduttrice, oggi al timone de I Fatti Vostri, ha battuto davvero per la prima volta per un volto notissimo del mondo dello spettacolo. Erano gli anni Novanta, lei era agli esordi della carriera e sui settimanali di gossip non si faceva altro che chiacchierare della storia d’amore tra Anna Falchi e…Fiorello. Giovanissimi e ancora inesperti, i due erano considerati alla pari dei Ferragnez. “Con Fiorello è una storia prescritta. La gente ancora se le ricorda. Eravamo i Ferragnez dell’epoca”, ha detto lei in una intervista per Vieni da me.

Eppure, nonostante il grande sentimento che li legava, Fiorello tradì clamorosamente la Falchi. A raccontare cosa successe è stata proprio la conduttrice, che ancora oggi ricorda nitidamente quel terribile tradimento. Ai tempi, lei lavorava per Dino Risi che la dirigeva nel film Giovani e belli. La Falchi chiese al regista un giorno di libera uscita dal set per correre a Milano dal suo amore. “Fiorello è stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta. Ma per me è stato anche la più grande delusione – ha detto lei che, ricordando la sorpresa fatta a Fiorello, ha aggiunto – .Volevo fargli una sorpresa. Ho preso l’aereo e sono volata a Milano. Avevo le chiavi di casa, sono entrata e lui stava con un’altra. Ho scoperto all’improvviso che aveva una doppia vita”.

Anna Falchi e Fiorello oggi

Ad oggi, i rapporti tra Anna Falchi e Fiorello sono civili, ma quasi del tutto assenti. Diverso, invece, è il rapporto che la conduttrice ha conservato con altri ex. Ad esempio, dopo la storia con Max Biaggi, i due continuano a sentirsi, mentre è legata da un affetto forte all’ex marito Stefano Ricucci.

Molto riservata sulla sua vita privata rispetto al passato, Anna Falchi pare essere legata all’imprenditore Walter Rodinò, incontrato dopo la fine della lunga relazione con Andrea Ruggeri.