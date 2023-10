Luca Onestini sotterrato proprio da lui: “Sembrava uno dei più svegli invece…” | Amicizia distrutta

Finisce così la lunga amicizia con Luca Onestini: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sotterrato proprio dall’amico.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ed ex tronista, Luca Onestini è un volto noto non solo in Italia ma anche in Spagna, dove ha trovato fortuna grazie ai reality show.

Attivissimo sui social, dove migliaia di fan lo seguono nelle sue avventure quotidiane, Luca ha sempre tentato di rimanere distante dalle liti e dagli scontri su Instagram o nei reality di cui è stato protagonista.

Propenso a stringere amicizie molto forti, Luca Onestini è stato silurato proprio da colui che credeva essere un grande amico.

Luca Onestini, l’amico lo accusa

Due volte concorrente del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha stretto un’amicizia molto forte con Raffaello Tonon nel corso della sua prima esperienza nel reality show. Durante la partecipazione all’edizione 2022 del programma, invece, Luca si è trovato a vivere una situazione particolare con gli inquilini della casa divisi in due fazioni: pro o contro Antonella Fiordelisi. Nonostante lui abbia cercato di rimanere super partes, ad oggi i suoi legami con alcuni concorrenti della casa sembrano essere definitivamente interrotti.

A parlare pubblicamente dell’amicizia interrotta con Onestini è stato Edoardo Donnamaria, ex del Gf Vip ed ex di Antonella Fiordelisi. Tra lui e Luca c’è sempre stato un ottimo rapporto che, però, con la fine del reality show ha subito una battuta d’arresto. Intervistato nel corso di Suite Selassié, il giovane volto di Forum ha lanciato una dura stoccata all’ex amico definendolo uno che “credeva sveglio, ma…”. I rapporti tra i due, infatti, sembrano essere definitivamente congelati e le motivazioni sono assai assurde.

Edoardo Donnamaria duro contro Onestini

Incalzato dalle sorelle Selassié sul rapporto con Onestini, Donnamaria ha spiegato: “Con Luca non so neanche che dirti, io ci ero molto affezionato. Uscito da là, l’ho visto una sera, super carino eccetera, esce qualcuno da qui, esce da là e cambia”. Edoardo, a suo dire, avrebbe provato a capire i motivi della freddezza di Luca che, però, si è giustificato asserendo che “aveva mal di testa” ed era rimasto infastidito da alcune storie su Instagram.

“Vabbè, quando ho letto che era una roba di Instagram, allora alzo le mani – ha commentato Donnamaria – . Si vede che non gli interessava così tanto, non so che gli hanno raccontato, lo avranno rin**glionito! Mi sembrava uno dei più svegli, più sinceri, devo dire che si sono rimasto male. Se mi sente, magari mi fa capire qualcosa”.