Re Carlo, nel suo mirino non solo Harry: ecco chi altro ‘non sopporta’ | La famiglia si sta sgretolando

Di nuovo tensione a Buckingham Palace: Re Carlo si è auto proclamato un nuovo nemico, impensabile reazione da parte sua…

Il peso di un titolo reale a volte non si limita ai doveri governativi, ma implica anche la capacità di nascondere eventuali antipatie (e simpatie) nei confronti degli altri.

Re Carlo, purtroppo, da questo punto di vista si starebbe dimostrando tutto fuorché regale: a confermarlo alcuni dati.

Secondo gli esperti, infatti, il nuovo re d’Inghilterra starebbe soffrendo non poco una situazione emersa di recente, che lo vede protagonista e che mette in discussione la sua autorità.

Quel che è peggio è che dall’altra parte di questa sfida c’è una persona nei confronti di cui dovrebbe provare soltanto amore incondizionato…

Antagonismo in famiglia, ma non è la prima volta

Nella residenza di Buckingham Palace si starebbe verificando una crescente tensione che vede William e Kate contro Re Carlo III la Regina Camilla. Il principe e la principessa del Galles stanno guadagnando terreno nei sondaggi tra i cittadini britannici, mettendo in ombra i due sovrani in carica.

Questa situazione avrebbe creato disagio tra Carlo e Camilla, poiché sembra che non apprezzino di essere stati sorpassati in popolarità dagli eredi al trono. Secondo esperti reali, Carlo potrebbe nutrire una certa gelosia nei confronti del successo di William e Kate; e c’è già chi si interroga sulla possibilità che Carlo sia rivivendo, almeno dal punto di vista psicologico, l’ondata di vergogna che gli portò il matrimonio con Lady D…

Le statistiche parlano chiaro: popolarità in continua discesa

La scrittrice reale Ingrid Seward aveva infatti precedentemente suggerito che la principessa del Galles stesse superando il re nei sondaggi, e il sovrano avrebbe lamentato di essere stato messo in ombra da Lady Diana per gran parte della sua vita. Questa teoria è stata confermata da Clive Irving, un esperto di questioni reali, che ha dichiarato in un’intervista a The Express: “C’è la chiara impressione che William capisca meglio le dinamiche e la realtà sul campo rispetto a Carlo e stia svolgendo i suoi compiti con successo”. Il popolo britannico sembra apprezzare il lavoro svolto da William e Kate all’interno del Palazzo.

Inoltre, i dati recenti raccolti da YouGov mostrano che Carlo e Camilla non sono tra i primi nella preferenza del pubblico. William si colloca al primo posto con il 74% delle preferenze, seguito dalla principessa Anna, mentre Kate Middleton occupa la terza posizione con il 63% di consensi.