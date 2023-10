“Schifo e orrore”: Paola Di Benedetto disgustata | La situazione è gravissima

La situazione è sempre più grave e questo è sotto gli occhi di tutti. Paola Di Benedetto è veramente disgustata…

La quasi totalità delle donne ha raccontato di non sentirsi al sicuro quando cammina per strada da sola. Questo è un problema estremamente radicato nel nostro mondo contemporaneo che spinge proprio a cambiare le proprie abitudini, spendendo molti soldi in taxi o evitando alcuni quartieri e strade.

Questa insicurezza è legata a diversi fattori, tra i quali possiamo trovare la paura di violenze sessuali, molestie e catcalling, che troppo di frequente si verificano sia negli spazi pubblici che in quelli privati. Le storie di queste esperienze sono estremamente diffuse e ne sentiamo parlare di continuo online e offline. Questo perché sono così radicate e diffuse da essere la regola non l’eccezione.

Le donne si sentono in qualche modo sempre minacciate quando camminano da sole per strada. Questa ha cosa ha chiaramente un impatto sulla loro libertà personale che spesso può determinare anche una limitazione degli spostamenti personali.

Non è sufficiente discutere di questo tema e provare a fare informazione nelle scuole, cercando di educare i ragazzi e combattere la cultura dello stupro, ma sono necessari delle politiche mirate per garantire una maggior sicurezza per le strade e dare alle vittime tutto il supporto necessario. Solo se si garantisce a pieno la libertà di movimento, si consente alle donne di poter godere appieno della propria autonomia.

“Schifo e orrore”: Paola Di Benedetto è veramente disgustata

Paola Di Benedetto ha deciso di parlare anche lei della situazione che ormai coinvolge tutte quante le donne cambiando anche la topografia della loro città, visto che sono spesso costrette a cambiare strada o a evitare alcuni punti che potrebbero essere troppo isolati.

Ha infatti raccontato: “Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante. Che poi dopo una certa ora, parliamone: sono le 21.30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppi di omuncoli che fanno del cat calling da brividi”.

I messaggi di solidarietà per Paola Di Benedetto

Anche altre follower di Paola Di Benedetto hanno avuto modo di condividere con lei la loro esperienza, molto simile, di vita. Questo ha creato una bellissima rete di solidarietà e sorellanza.

Paola Di Benedetto ha poi aggiunto: “Ci tenevo anche a farvi vedere i messaggi di solidarietà che mi sono arrivati da parte degli uomini. Perché non è giusto fare di tutta l’erba un fascio. E ci sono tanti uomini che si dissociano da ciò e che anzi, provano schifo e orrore”.