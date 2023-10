Rudy Zerbi innamorato della collega? “Amore è una parola grossa ma…” | Rivelazione a sorpresa

Una dichiarazione da parte del produttore non lascia spazio ai dubbi: aria di grandi affetti dietro le quinte di Amici, ma la verità…

Che le trame di “Amici di Maria de Filippi” andassero oltre le interazioni tra gli studenti l’avevano capito un po’ tutti, soprattutto per quanto riguarda Rudy Zerbi.

L’opinionista e produttore discografico, salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione a “Italia’s Got Talent” e “Tu Si Que Vales”, ormai è una certezza nei programmi di Maria De Filippi.

Nell’ultima edizione di “Amici”, tuttavia, tra il produttore e una nota insegnante sembra essere nata un’intesa… anche se un po’ litigarella.

Ne ha parlato lui stesso in diretta televisiva, spiazzando tutti con una risposta decisamente diretta.

Non si è lasciato prendere in contropiede dalla domanda

Nella più recente puntata domenicale di “Amici”, l’atmosfera ha visto nuovamente tensioni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, una dinamica consolidata nel tempo e che entusiasma sempre gli spettatori della trasmissione. In merito, Zerbi è stato messo sotto torchio durante la sua ospitata tramite collegamento a “Verissimo”, direttamente dallo studio di “Amici”. La conduttrice Silvia Toffanin ha cercato di esplorare il rapporto tra Rudy e Anna, con la sua solita maniera diretta e priva di filtri.

In risposta, Rudy ha scherzosamente affermato: “Eh? Dove? È vero che un po’ chi odia ama, però non chiamarla più Pettinelli, perché si offende. Chiamala ‘pettirosso’, perché adesso a lei piacciono i capelli rossi”. Insomma, tutto ciò è apparso come un tentativo di sviare un argomento un po’ scomodo e imbarazzante: e c’è una ragione per questo.

Un rapporto inesistente con lei, mentre l’altra collega…

Rudy Zerbi ha infatti ammesso che, al di fuori dello show, il suo rapporto con Anna Pettinelli è piuttosto limitato, con scambi che si riducono a saluti di circostanza. Tuttavia, ha sottolineato che tra colleghi c’è rispetto e, nonostante le discussioni in scena, ci sono momenti più amichevoli dietro le quinte: “Amore è una parola grossa, ma c’è stima, siamo colleghi. Discutiamo ma dietro le quinte ci prendiamo anche un caffè”.

Ben diverso, stando a quanto dichiarato, il legame con Alessandra Celentano: Zerbi ne parla con molta leggerezza, arrivando anche a scherzare con Silvia Toffanin in merito alle propei doti di ballo, che gli garantirebbero il silenzio stampa da parte di Alessandra. In un momento di affetto e condivisione, l’opinionista ha affermato che non gli dispiacerebbe passare l’anzianità con l’ex ballerina in Liguria, definendola una delle donne della sua vita.