Chi riconosce questa giovane ragazza? Oggi è una celebrità del mondo dello spettacolo

Un’espressione inconfondibile, la sua: oggi è una vera diva, la sua carriera è sfavillante, la riconoscete?

Un top blu, un sorriso contagioso e capelli scuri a caschetto: è incredibile come abbia conservato molte delle caratteristiche che aveva già all’epoca.

La sua storia sul piccolo schermo e il suo percorso hanno avuto inizio quando era davvero giovanissima.

Oggi si ricordano ancora i suoi primi successi e sta diventando un’icona per la generazione dei Millennial, nello specifico grazie a una canzone con coreografia che ha rapito tutti.

Riuscite a capire chi è? Il suo sorriso e i suoi occhi sono davvero inconfondibili, oggi è cantante, attrice e personaggio del mondo dello spettacolo.

Una bambina già carismatica

In questa foto ha solamente quindici anni, ed è parte del programma Non è la Rai, emozionata per la sua prima conduzione del ‘gioco dello zainetto’. La presenta niente di meno che Paolo Bonolis.

Avete capito di chi si tratta? Proprio di lei, la famosissima Ambra Angiolini, una tra le attrici e conduttrici più apprezzate dell’Italia contemporanea.

Ambra: le vette del successo

la nota attrice e personaggio pubblico in questo periodo sta avendo un grandissimo successo grazie alla sua partecipazione nel ruolo di coach e giudice presso il programma su Sky X Factor, il talent show canoro e musicale che si propone di individuare chi tra gli artisti che si propongono abbia quel quid in più per poter vincere la competizione. Si trova al fianco di altri tre coach di vera eccezione: Dargen D’Amico, Morgan e Fedez.

Il ritorno di Morgan a X Factor ha suscitato non poco clamore tra il pubblico, ma il modo in cui hanno celebrato il rinnovato approdo di Ambra è senza pari. La pagina prima_volta_di ha ricordato gli esordi di Ambra Angiolini in televisione, avvenuto nell’ambito del programma Non è la Rai: “Presentata da Paolo Bonolis, una Ambra Angiolini quindicenne, emozionatissima, conduce per la prima volta il gioco dello zainetto a non è la Rai!”, così recita la descrizione del video pubblicato. Nei commenti i fan impazziscono: “Ero una bambina , guardavo non è la rai con gli occhi a forma di cuore , sapevo a memoria tutte le canzoni e le coreografie, ballavo davanti la TV ed ero felice !!! Ahhhh bei tempi!”, scrive una fan con grandissima nostalgia.