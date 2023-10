Signorini sorprende tutti: vuole portare proprio lei nella casa del GF | Pubblico incredulo

Alfonso Signorini prova a fare il colpaccio e chiede che sia un volto molto popolare della tv ad entrare nella casa del Grande Fratello.

La nuova edizione del Grande Fratello inizia ad entrare nel vivo delle dinamiche della casa, tra liti, scontri, riappacificazioni e tradimenti.

Nonostante Alfonso Signorini abbia tentato di alimentare alcune modalità di gioco al fine di incrementare gli ascolti, i dati dello share sembrano non soddisfare ampiamente Mediaset.

Così il conduttore pare abbia puntato gli occhi su un noto molto popolare degli ultimi tempi: ecco chi è la concorrente che vorrebbe nella casa del Gf.

Alfonso Signorini vuole lei al Gf

La persona che Alfonso Signorini vorrebbe vedere entrare nella casa di Cinecittà è uno dei volti resi popolari da Maria De Filippi. Ex protagonista di Temptation Island, è salita poi recentemente sul trono di Uomini e Donne ma, dopo poche puntate, ha scelto di abbandonare la poltrona rossa. Stiamo parlando di Manuela Carriero, la giovane tronista di Brindisi che aveva iniziato il suo percorso nel dating show di Canale 5 lo scorso settembre.

Stando alle ultime anticipazioni sul programma guidato da Maria De Filippi, la Carriero avrebbe improvvisamente deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne perché non stimolata e coinvolta dai suoi corteggiatori. Così, Manuela, avrebbe rinunciato all’opportunità di trovare l’amore davanti alle telecamere di Canale 5 ma, per una porta che si chiude, ce n’è un’altra che si apre: si mormora che la scelta della ex tronista sia dovuta alla proposta di Alfonso Signorini di entrare a far parte del Grande Fratello 2023.

Manuela Carriero al Gf?

Al momento, le voci sul possibile ingresso di Manuela Carriero al Grande Fratello restano tali e non vi è stata alcuna conferma o smentita a riguardo. La storia della ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe davvero interessare Alfonso Signorini. La brindisina, classe 1989, ha alle spalle una fanciullezza assai problematica: a causa dei problemi dei genitori, infatti, lei e la sorella sono cresciute in un istituto e Manuela ha iniziato a lavorare a soli 15 anni per mantenere i fratelli.

Il suo debutto in televisione risale al 2021, quando venne arruolata insieme all’allora fidanzato nel cast di Temptation Island. Alla fine di quella esperienza, Manuela è uscita dal programma senza il compagno, ma con il single Luciano Punzo, cui è stata legata per diverso tempo. Conclusa la relazione con quest’ultimo, la Carriero ha tentato – invano – di cercare ancora l’amore a Uomini e Donne.