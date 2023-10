Follia totale a Uomini e Donne: “Me ne vado, sembra un tribunale” | Lascia il dating show

Protagonista di Uomini e Donne minaccia di lasciare il dating show di Canale 5 dopo essere finita al centro di un “tribunale”.

Il pubblico di Uomini e Donne sa che, quando gli opinionisti iniziano ad avere dubbi sui protagonisti del dating show, questi ultimi vengono costantemente messi sotto la lente di ingrandimento.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno dimostrato negli anni di non essere affatto benevoli nei confronti di coloro che sembrano non avere un atteggiamento limpido e rispettoso nei confronti della redazione.

Ma l’ultimo attacco dei due ad una delle protagoniste di Uomini e Donne ha scatenato la netta reazione di quest’ultima: ecco cosa è accaduto.

Tina e Gianni dubbiosi: l’attacco

Nelle ultime settimane è finito al cento della polemica Maurizio Laudicino, il cavaliere del trono over che ha deciso di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani quando lei è diventata troppo esigente. Il signore ha sottolineato di non essere pronto ad avere un contatto fisico con una donna, salvo poi dimostrare il contrario nel corso della frequentazione con Elena. Conclusa la conoscenza con la Galgani, infatti, Maurizio ha continuato a vedere la signora Elena con cui c’è stato un “bacio ibrido” che, a detta del cavaliere, non è altro che un bacio a stampo un po’ prolungato.

Questo atteggiamento di Maurizio ha insospettito particolarmente Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno palesato i loro dubbi su un ipotetico accordo tra la dama e il cavaliere di Uomini e Donne. L’opinionista vamp, poco dopo un ballo, ha anche chiesto a Maria De Filippi di ascoltare cosa si sono detti i due, ma nessuna delle loro dichiarazioni sembrava aver confermato i dubbi della Cipollari e del collega. Così, Gianni ha avanzato una richiesta ancora più forte che ha lasciato Elena e Maurizio di stucco.

La dama del trono over sbotta

“Maria, posso chiedere di vedere i loro cellulari?”, ha chiesto Gianni riferendosi ai telefoni dei due protagonisti incriminati del trono over. Pur essendo una richiesta eccessiva, Elena è subito intervenuta: “Io lo faccio, però poi me ne vado – ha commentato la signora – . Non è per questo che sono venuta qui. Non è giusto che una persona trova una connessione subito con un’altra e deve subire tutto questo. Sembra un tribunale. Io non la voglio perdere la sua connessione”.

Più titubante, invece, è apparso Maurizio che, tuttavia, ha acconsentito alla richiesta di Sperti pur dimostrando di non essere affatto d’accordo. Al momento, però, pare che nessuno dei cellulari dei protagonisti del trono over sia stato effettivamente sottoposto al controllo degli opinionisti. Ma come andrà a finire con loro?