Pier Silvio Berlusconi, telefonata urgente | Richiesti provvedimenti immediati

Pier Silvio Berlusconi non accetta più scuse e dall’amministratore delegato di Mediaset parte una telefonata urgente: gli ultimi fatti.

Mediaset ha deciso di cambiare la sua linea editoriale: più informazione e intrattenimento educato e assoluta assenza di trash e maleducazione.

Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro fin dall’inizio: non avrebbe più accettato che le sue trasmissioni trascendessero arrivando ad assumere toni e messaggi violenti.

L’amministratore delegato di Mediaset è in allerta, così come tutti gli operai che sono arruolati alle reti di Cologno Monzese. Così, l’ultima telefonata ha fatto tremare tutti.

Pier Silvio Berlusconi: niente più scuse

I fatti che hanno riguardato gli autori e conduttori di Mediaset risalgono ad alcune sere fa, quando era in onda su Canale 5 il Grande Fratello. Per questa edizione, Pier Silvio Berlusconi ha preteso da Alfonso Signorini e dai concorrenti, educazione, civiltà e totale assenza di atteggiamenti impropri o poco educativi per il pubblico da casa. Così la nuova stagione del reality show di Canale 5 sembrava essere partita con queste buone intenzioni, sebbene il pubblico da casa avesse dimostrato di non gradire particolarmente questo cambio di rotta preferendo la Rai a Mediaset.

L’ultimo appuntamento del 23 ottobre con il Grande Fratello, però, ha registrato un cambio di rotta da parte del pubblico. La serata ha registrato un ottimo share, ma il prezzo è stato troppo alto: liti, minacce di querela, scontri all’ultimo sangue, hanno animato la serata, ma pare proprio che Pier Silvio Berlusconi non abbia affatto gradito e si sia immediatamente precipitato al telefono con gli autori del Grande Fratello per pretendere un immediato cambio di rotta.

Panico tra gli autori: l’indiscrezione

A raccontare cosa accaduto dietro le quinte del Gf è stato l’utente che su X si cela dietro il nickname di Agente Beast. Come già accaduto in passato, è stato quest’ultimo a lanciare una indiscrezione sui fatti che hanno animato il backstage del reality show di Canale 5. “Ricostruzione: arriva la chiamata di Pier Silvio in puntata, gli autori iniziano ad allarmarsi – si legge sul social – .Successivamente iniziano i dialoghi con Massimiliano Varrese, gli autori non sembrano essere per nulla contenti di quanto accaduto, soprattutto tra i vertici”.

Si mormora, infatti, che Berlusconi non abbia affatto apprezzato i toni usati da Massimiliano Varrese e dal resto della casa nei confronti di Beatrice Luzzi, che si è schierata a favore di Heidi Baci accusando il coinquilino di averla oppressa e manipolata a tal punto da spingerla ad abbandonare il Grande Fratello. Verranno, quindi, presi provvedimenti nei confronti di Varrese? Staremo a vedere…