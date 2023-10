Giulia Salemi smascherata: “Quando usciamo avvisa i paparazzi” | Verità scandalosa

Che brutto affronto nei confronti di Giulia Salemi! Così la conduttrice e influencer è stata smascherata: la verità lascia tutti allibiti.

La notorietà di Giulia Salemi è cresciuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di esperta social nel corso dell’ultima edizione.

Particolarmente apprezzata da parte del pubblico, l’influencer ha poi dovuto rinunciare al suo ruolo dopo le decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi sulla nuova linea editoriale di Mediaset.

Il suo pubblico, tuttavia, ha continuato a seguirla sui social, ma questa volta la luce che brilla su Giulia Salemi potrebbe essere spenta dalle gravissime accuse di chi la conosce bene.

Giulia Salemi smascherata dall’ex amica

Il nome di Giulia Salemi era già finito al centro di alcune polemiche durante la Fashion week di Milano dello scorso settembre. In quell’occasione, l’influencer legata a Pierpaolo Pretelli era stata accusata da Dayane Mello di non averla salutata. Le due, che erano legate da una profonda amicizia che le univa sin dai tempi in cui sfilarono sul red carpet del Festival di Venezia con tanto di vestito con spacco inguinale che aveva scatenato le polemiche, avevano continuato ad avere un ottimo rapporto nel corso degli anni. Poi, qualcosa pare essersi rotto.

“Io dò una chance, cerco sempre di prendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone…E poi? Li trovi nella foresta, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? – aveva tuonato Dayane sui social in occasione delle sfilate milanesi facendo chiaro riferimento a Giulia Salemi – .Sono schifata. Fanno schifo”. Da lì, le due avevano smesso di seguirsi sui social.

Dayane Mello affonda Giulia Salemi

Intervistata da Novella 2000, Dayane Mello ha fornito ulteriori dettagli sulla fine dell’amicizia con Giulia Salemi, accusandola di essersi costruita una realtà fake da diva e di non coltivare amicizie se non per mero interesse personale. “Con Giulia ci si fa la foto solo per condividerla sui social o se ci si vede si avvisano i paparazzi – ha sbottato la brasiliana – .Ha senso? In un anno si sarà fatta sentire non più di due o tre volte. E’ inevitabile, a un certo punto, mettere in dubbio il valore di un’amicizia che abbia simili presupposti”.

“Non le porto rancore – ha sottolineato la Mello, continuando tuttavia ad accusare la Salemi – .Si è creata questo mondo un po’ fake della diva, perciò cerca di rendergli onore come meglio può. Io dismetto i panni del personaggio, almeno con gli amici, lei è più orientata all’ostentazione”.