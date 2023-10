“È inesistente”: Annalisa, dopo la canzone una pioggia di fango | Asfaltata proprio da lui

Nessuna pietà per Annalisa, giudicata per quello che sembrava essere un successo stratosferico: l’autore del commento criticato sui social.

Ma Annalisa, delle critiche, che se ne fa? Se dovessimo basarci solamente sui numeri, potremmo dire senza ombra di dubbio che la cantante è una delle star del momento.

Con otto album in studio pubblicati e una linea editoriale ed artistica ben definita, la cantante savonese ex allieva di “Amici” cavalca l’onda di un successo stratosferico e innegabile.

C’è però chi dei numeri e dei risultati se ne sbatte, e un personaggio in particolare ha di recente rilasciato delle dichiarazioni dove il suo pensiero appare tanto evidente quanto abrasivo.

Ma da uno come lui in fondo non potevamo aspettarci nulla di diverso…

Non ha tardato a far sentire la sua voce

Il serale di X-Factor è finalmente arrivato, e ha visto riconfermata sia Francesca Michielin alla conduzione che una giuria composta da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e, a sorpresa e nonostante i recenti problemi di salute, Fedez. Il grande ritorno, però, è stato quello di Morgan… che non ha atteso troppo a far sentire il proprio “peso”.

È stato proprio lui, infatti, a scatenare la polemica che riguarda Annalisa Scarrone. La causa? L’esibizione di uno degli allievi di Ambra, Matteo Alieno Pierotti, a cui l’attrice ha assegnato un brano della cantante, “Bellissima”. “Bellissima” è un pezzo da record, che lo scorso settembre ha ricevuto nientemeno che il titolo di primo singolo di un’artista femminile in Italia a rimanere in classifica per un anno intero. Ma a quanto pare Morgan non è stato avvisato del fatto, perché le sue dichiarazioni non sono state esattamente favorevoli…

Criticato per la sua critica, il Morgan caustico di un tempo è ancora vivo

Dopo la performance, i quattro giudici hanno naturalmente dovuto esprimere le loro opinioni. Tuttavia, Morgan non si è limitato a giudicare la performance del concorrente, ma ha invece preso di mira Annalisa e il suo brano con dichiarazioni forti: “Io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente”.

Questo attacco diretto ha suscitato reazioni negative tra i numerosi fan di Annalisa, e su Twitter è scoppiata una tempesta di critiche contro Morgan. Tra i critici, spicca Davide Simonetta, produttore del brano “Bellissima” e ex fidanzato di Annalisa, che ha commentato: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido“, riferendosi, naturalmente, a Morgan. Il suo tweet ha ricevuto immediatamente molti “mi piace” e commenti di sostegno; la cantante, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.