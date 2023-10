“Tutta rifatta e anche male”: Paola Ferrari colpita nel profondo | Una vera carneficina

La nota giornalista televisiva finisce al centro di un caos mediatico incredibile su questioni estetiche: tutti col fiato sospeso.

La giornalista televisiva Paola Ferrari non ha mai risparmiato una sua opinione sul ruolo mediatico soprattutto delle donne, sovente muovendo dure critiche al ruolo di vallette, che oggi è sempre meno utilizzato in televisione.

Ferrari, lo scorso anno, era stata ospite presso il famosissimo programma di Francesca Fagnani, Belve, in cui la conduttrice riesce a esplorare i lati più anticonvenzionali e nascosti dei propri ospiti.

In realtà, Paola non si è mai frenata nell’esprimere le proprie opinioni, e anche nell’ambito dell’intervista non ha certo avuto problemi nel ripeterle, rivendicarle o dirne di nuovissime.

In questi giorni, però, Ferrari è stata coinvolta totalmente nella bufera che ha portato con sé anche altre sue colleghe del mondo dello spettacolo.

La giornalista si esprime totalmente

Il tutto è nato da un commento che Ferrari avrebbe fatto in merito alla collega Diletta Leotta, oggi neo-mamma e da tempo una delle giornaliste sportive più apprezzate e amate di sempre.

Le parole di Ferrari sembrano aver punto sul vivo alcuni utenti, che a loro volta si sono scatenati contro di lei direttamente: vediamo cosa ha affermato la giornalista.

Le parole di Ferrari e la replica dell’utente

“Furba e fortunata. Fa un sacco di soldi, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità. Non è reale”, ha espresso Paola Ferrari riguardo a Diletta Leotta, “Io sono grata di come sono, non ho mai cambiato connotati o misure, ho puntato sulla professionalità”: queste affermazioni sono state pubblicate nuovamente dalla pagina ledonne_della.tv.

Nei commenti gli utenti si scatenano, alcuni dalla parte di Leotta: “Proprio lei parla…. Tutta rifatta e anche rifatta male!!!”, scrive uno di loro, “Lei è grata di essere com’è? Ma se neanche sua madre la riconosce! Insicura e terrorizzata di invecchiare, ha fatto del suo viso una maschera di carnevale. Inguardabile, orribile”, afferma invece un altro utente; “Io preferisco la Ferrari 10 volte,poi a chi dice che è rifatta sul viso forse è vero ma ha avuto anche un tumore sul volto”, scrive una persona che, invece, sodalizza almeno in parte con la nota giornalista Ferrari. Insomma, la dichiarazione di Ferrari ha alzato un bel polverone, ma le critiche stanno a zero quando si parla di due donne come Ferrari e Leotta che hanno fatto della professionalità la loro forza.