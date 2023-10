Peppe Quintale, ve lo ricordate l’ex naufrago dell’Isola dei famosi? A distanza di anni che fine ha fatto

Sicuramente tutti ricordiamo il noto comico che partecipò all’Isola dei Famosi: vediamo oggi a che punto è.

Comico, conduttore, direttore artistico…di talenti ne ha molti, Peppe Quintale, insieme a un carisma che sfruttò non poco durante la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, in cui la sopravvivenza e i rapporti con gli altri sono competenze centrali.

Come tutti, anche Quintale tornò trasformato nel corpo e nell’anima dall’esperienza: sovente, infatti, gli ex naufraghi raccontano di quanto la permanenza sull’isola li abbia trasformati nel profondo.

Senza dubbio, interpretare il ruolo del naufrago con tutte le privazioni che ne conseguono, è rinfrancante per lo spirito, nel senso che si reimpara a vivere senza badare a tutto il superfluo che ci portiamo e crediamo necessario ogni giorno.

Sono passati parecchi anni dalla partecipazione di Peppe al reality show: vediamo oggi come è diventato e di cosa si sta occupando.

Quintale, da ieri a oggi

Era il 2008 quando il vip partecipò all’Isola: oggi, però, non si tira indietro nei confronti della partecipazione a nuove avventure.

Infatti, anche quest’anno si è buttato a capofitto in una nuova impresa senza pensarci, con la leggerezza e il talento che lo caratterizzano.

L’esordio del vip

Peppe Quintale ha preso parte al talent show The Voice Senior, in onda sulla Rai con la conduzione di Antonella Clerici e la guida e il giudizio dei coach Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri. La sua performance durante la quale ha cantato un pezzo storico e apprezzatissimo di Pino Daniele è stata valutata in modo davvero positivo sia dai giudici che dal pubblico a casa: la sua voce è davvero coinvolgente, e anche il suo atteggiamento sul palco.

Il team di Peppe Quintale era quello di Clementino, che era stato l’unico a voltarsi durante le blind auditions: sfortunatamente, il vip non ha trionfato sugli altri, ma ha sicuramente dimostrato di avere un forte talento e soprattutto molto coraggio e tenacia. “È stata una bellissima esperienza, anche perché nella mia vita ho cantato spesso, ho avuto una band per tanti anni, mi è sempre piaciuto farlo. E canticchio anche durante lo spettacolo” aveva commentato. Per quanto riguarda la sua vita privata, il vip è sempre stato molto riservato e non è facile trovare informazioni certe.