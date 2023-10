Antonio Ricci, conoscete il patrimonio dell’ideatore di Striscia la notizia? Cifre spropositate

Può contare su un capitale che fa girare la testa: ecco provenienza e investimenti dell’imprenditore più famoso di Mediaset.

Il nome di Antonio Ricci non è certo nuovo all’orecchio dello spettatore televisivo medio: si tratta, probabilmente, dell’autore più famoso di casa Mediaset.

Nato nel 1950, Ricci si occupa di televisione da ormai 44 anni. Sotto la sua firma ci sono tra le idee più longeve delle emittenti di Fininvest.

Da “Striscia La Notizia” a “Drive In”, passando per “Paperissima” e tutte le sue sottoedizioni, Antonio Ricci è sicuramente uno dei maggiori contribuenti dell’immagine moderna di Mediaset.

Non sono in pochi, quindi, ad avere una certa curiosità per l’esatto ammontare del suo capitale. Fortunatamente, chi avesse questa curiosità ora può ritenersi soddisfatto: alcune inchieste hanno fatto luce sulle reali cifre dell’autore televisivo.

Numeri da far girare la testa

La verità sul patrimonio di Ricci è stata rivelata in vari articoli, che sommati ricostruiscono un’idea abbastanza accurata del capitale a carico del produttore televisivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Giacobino de Il Tempo, il patrimonio di Antonio Ricci si stima superiore a 106 milioni di euro, con un utile che supera il milione di euro e un attivo di 153,4 milioni.

Si tratta, ovviamente, di cifre inconcepibili per la maggior parte delle persone. La delicata gestione di questo patrimonio è affidata alla Stone Srl, una società con sede a Milano fondata nel 2004. L’amministratore unico della società è Gianluigi Molineris, recentemente riconfermato. Tuttavia, la proprietà di Antonio Ricci e di sua moglie Sylvia Arnaud è protetta dalla Across Fiduciaria. Ma non finisce qui: da buon imprenditore, gli investimenti di Ricci vanno ben oltre lo schermo della TV.

Non solo televisione nel patrimonio di Antonio Ricci

Nel portafoglio di investimenti, infatti, sono inclusi anche 18 immobili a Milano e ben 85 in Liguria, con un aumento rispetto all’anno precedente, quando erano 75. Nella provincia di Savona, Ricci possiede anche 62 terreni, in crescita rispetto ai 58 del 2020. L’espansione del patrimonio immobiliare spiega l’aumento del valore delle “immobilizzazioni materiali” da 69,9 milioni a 78,9 milioni, indicando che Ricci ha investito 9 milioni per acquisire nuove proprietà.

Presso la società Stone, inoltre, Antonio Ricci ha una liquidità di 13,6 milioni e detiene asset finanziari vari per un valore complessivo di 60 milioni. Sul suo conto Antonio Ricci vanta anche alcune partecipazioni, tra cui il 4% di Srmb (Sviluppo Relais Mont Blanc), noto per l’apertura del Grand Hotel di Courmayeur, il 100% di Accademia Edizioni Musicali, La Pergola e la società agricola L’Orto Rampante.