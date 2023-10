Alex Schwazer smascherato: la tremenda verità sul campione olimpico | Ecco come stanno le cose

Una discussione riporta a galla offese del passato: l’argomento è delicato, Schwazer perde le staffe di fronte all’evidente attacco.

Il nome di Alex Schwazer, purtroppo per lui, rimarrà sempre associato allo scandalo dei doping per cui l’ex marciatore ha pagato a lungo.

In quanto atleta, Schwazer ha pagato sia dal punto di vista agonistico, con una squalifica iniziata nel 2008 e che terminerà solamente l’anno prossimo, sia da quello privato.

Con la sua partecipazione all’attuale edizione del “Grande Fratello” era pressoché inevitabile che l’argomento sarebbe stato trattato.

E a questo proposito, Alex sembra aver attuato una tattica strategica: rivelare gli scheletri nell’armadio di chi lo accusa. A pagarne le conseguenze, però, rimane lui…

Accuse gravissime all’interno della casa, ma sarà vero?

Giovedì scorso, Schwazer ha attaccato l’attrice Beatrice Luzzi per la sua relazione con Giuseppe Garibaldi, non risparmiandole critiche relative alla differenza d’età tra loro, né critiche sull’aver cercato una storia con il gieffino calabrese solo per attirare l’attenzione del pubblico. Come se non bastasse, Schwazer ha accusato la Luzzi di aver rivolto delle avances anche a lui.

In particolare, Schwazer ha fatto intendere che Beatrice avesse esercitato una sorta di pressione su di lui, arrivando a rivolgergli attenzioni esplicite, e lamentando la possibile reazione da parte dei figli e di sua moglie, che avrebbero potuto vedere quel momento in televisione. Ma poi è intervenuto Alfonso Signorini, con una clip che ha smentito completamente le accuse dell’ex campione olimpico…

Ogni accusa smentita da un filmato d’archivio

Purtroppo per Alex, è evidente che il suo fosse un tentativo di arrampicarsi sugli specchi. Nel video mandato in onda è evidente che la Luzzi si stesse rivolgendo a lui con semplice educazione e cortesia. Di fronte a una tale evidenza dei fatti, Alex è rimasto perplesso, imbarazzato dall’aver spinto tanto sulla storia del corteggiamento. La situazione è stata ulteriormente complicata non solo dall’intervento di Giampiero Mughini, che ha sottolineato la stranezza della situazione, ma dall’insistenza di Schwazer nell’accusare Beatrice, arrivando a riportare a galla la frase con cui la Luzzi ha commentato i suoi trascorsi privati legati al doping.

Lei si è dichiarata innocente, affermando di aver fatto riferimento solo ai problemi di cui Schwazer ha parlato pubblicamente, ma dopo aver chiesto scusa per aver offeso l’ex campione olimpico ha affermato di pretendere delle scuse per le accuse di corteggiamento, e questo l’ha rimessa sotto una pessima luce. Che quella di Schwazer sia semplicemente una tattica per aumentare l’astio nei confronti di Beatrice, che già non gode di estrema popolarità all’interno della casa? Staremo a vedere.