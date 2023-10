Francesca Fagnani, la magia è finita | La triste notizia nelle prime ore del mattino

Sembra la fine di un bellissimo sogno per la nota conduttrice Francesca Fagnani: il suo pubblico è distrutto dall’accaduto.

La nota conduttrice ha ricevuto un consenso incredibile negli ultimi anni grazie alla sua performance nella conduzione del famoso programma Belve.

Nel corso della trasmissione, precedentemente in onda in seconda serata, Francesca Fagnani intervista una serie di ospiti di eccezione, personaggi della politica e dello spettacolo, che hanno in qualche modo mostrato la loro audacia e il loro coraggio anche in modo poco convenzionale.

Da Stefania Nobile a Fabrizio Corona, questa edizione ha confermato la presenza di ospiti che hanno suscitato moltissimo interesse nel pubblico, ma soprattutto la platea di affezionati della trasmissione si è costituita grazie alla capacità giornalistica di Fagnani, che riesce a indagare i lati meno conosciuti degli intervistati.

In questi giorni, però, è giunta una notizia spiacevole che riguarda proprio il programma: i fan non sono rimasti contenti.

Belve arriva in fondo

Parliamo degli ascolti dello scorso martedì 24 ottobre, in cui Belve ha visto alcuni concorrenti di eccezione come Per Elisa – il caso Claps, il programma dedicato all’omicidio di Elisa Claps, o è sempre Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4.

In testa c’è la partita Union Berlino-Napoli, match della terza giornata di Champions League, che vede appassionarsi 3.588.000 di spettatori con il 17,5% di share.

Il posto in ‘classifica’ di Fagnani

Il sito superguidatv.it ha pubblicato gli ascolti della giornata del 24 ottobre. Belve di Francesca Fagnani, che ha intervistato, tra le altre, Alba Parietti, Isabella Ferrari e Melissa Satta ha realizzato 923.000 spettatori e il 5,8% di share, finendo sotto il match Champions League ed Elisa Claps e non solo. Prima della trasmissione ci sono anche Le Iene (8.8&) e Di Martedì (8.1%).

Totalmente in fondo alla classifica, invece, troviamo il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, Avanti popolo, la trasmissione di approfondimento informativo che martedì scorso ha visto tra gli ospiti la presenza di Vittorio Sgarbi, Barbara Alberti e il ministro Andrea Abodi. Nunzia De Girolamo ha appassionato 0.000.000 spettatori. Share 0.00%. Belve, dunque, si merita un posto più che dignitoso per la puntata finale della stagione: siamo certi che Francesca Fagnani continuerà ad appassionare il pubblico e nella prossima stagione recluterà di nuovo una serie di personalità importanti del panorama italiano.